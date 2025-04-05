人民网曼谷4月3日电 （记者简承渊）当地时间3日，泰国旅游与体育部部长索拉翁表示，旅体部将持续在国内外全方位宣传推广“酷炫全球、2025超级宋干”活动，且已做好迎接泰—外游客的准备，届时将能安全且愉快地共同庆祝这一盛大节日。

索拉翁说，今年的宋干节将格外盛大，旅体部将联合内政部、交通部、卫生部、国家警察总署和各地区相关部门共同组织活动，旨在有效地接待数量庞大的游客群体，为游客提供便利、维护游客安全和提供标准服务。

“国家旅游局正在通过各种方式宣传宋干节，旨在邀请全球各地游客前来体验宋干节魅力。”索拉翁表示，泰国总理佩通坦将亲自录制视频短片邀请泰—外游客一同体验泰国的宋干节，帮助推广泰国旅游业，这将有助于展现泰国的正面形象，即泰国已经做好全方位准备，以及体现宋干节作为全球软实力的重要性。

索拉翁强调，对于此前刚刚发生的地震，旅体部一直与旅游业运营商密切交流，旨在听取建议和进行情况评估，且听取了关于酒店和客房的检查确认报告。索拉翁说，宋干节是一个充满快乐的节日，经各个相关部门的配合，必将能够为游客提供一次美好难忘的体验。

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