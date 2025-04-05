打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

泰国向全球展示宋干节软实力

2025年04月05日10:02 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷4月3日电 （记者简承渊）当地时间3日，泰国旅游与体育部部长索拉翁表示，旅体部将持续在国内外全方位宣传推广“酷炫全球、2025超级宋干”活动，且已做好迎接泰—外游客的准备，届时将能安全且愉快地共同庆祝这一盛大节日。

索拉翁说，今年的宋干节将格外盛大，旅体部将联合内政部、交通部、卫生部、国家警察总署和各地区相关部门共同组织活动，旨在有效地接待数量庞大的游客群体，为游客提供便利、维护游客安全和提供标准服务。

“国家旅游局正在通过各种方式宣传宋干节，旨在邀请全球各地游客前来体验宋干节魅力。”索拉翁表示，泰国总理佩通坦将亲自录制视频短片邀请泰—外游客一同体验泰国的宋干节，帮助推广泰国旅游业，这将有助于展现泰国的正面形象，即泰国已经做好全方位准备，以及体现宋干节作为全球软实力的重要性。

索拉翁强调，对于此前刚刚发生的地震，旅体部一直与旅游业运营商密切交流，旨在听取建议和进行情况评估，且听取了关于酒店和客房的检查确认报告。索拉翁说，宋干节是一个充满快乐的节日，经各个相关部门的配合，必将能够为游客提供一次美好难忘的体验。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部