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首届“中亚-欧盟”峰会聚焦关键原材料合作

2025年04月05日09:47 | 来源：新华网
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　　新华社塔什干/布鲁塞尔4月4日电（记者李奥　丁英华）中亚五国及欧盟领导人3日至4日在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行首届“中亚-欧盟”峰会，双方宣布建立战略伙伴关系。中亚五国与欧盟签署了关键原材料合作意向声明，宣布在关键原材料领域加强合作。

　　峰会期间，中亚五国和欧盟通过了一项关于在关键原材料领域合作的意向声明。欧盟委员会主席冯德莱恩在峰会上讲话时指出，中亚地区拥有丰富的锰、锂、石墨等关键矿产资源，这些资源是“未来全球经济的生命线”，已成为“全球力量争夺的蜜罐”。

　　冯德莱恩在峰会上宣布，欧盟将启动总额为120亿欧元的“全球门户投资计划”，支持欧盟和中亚国家在关键原材料、清洁能源、交通基础设施和数字互联等领域的合作项目。

　　乌兹别克斯坦总统网站4日发表声明说，中亚国家与欧盟的合作将聚焦于经济投资与技术现代化，本次峰会提出双方在关键矿产资源领域深化合作。声明强调，乌兹别克斯坦在地质勘探、战略性原材料储备开发与深加工等方面，与欧洲企业已有良好合作基础，乌方愿与欧盟继续深化互利合作。

　　乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在峰会上发言时表示，作为会议成果，中亚和欧盟建立战略伙伴关系，这是一项历史性的决定；“中亚-欧盟”峰会今后将每两年举办一次。

　　除米尔济约耶夫和冯德莱恩外，欧洲理事会主席科斯塔、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫出席本次峰会。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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