新华社曼谷4月4日电 题：“打开了解中国的窗口”——中国图书在曼谷国际书展广受青睐

新华社记者高博 林昊

正在泰国举办的第23届曼谷国际书展上，泰国读者那塔蓬·猜耶蓬多次到访中国展台，细细翻看多本中国经典动画故事绘本。

那塔蓬学习中文近5年。他说：“我一直对中国文化很感兴趣，近年来中国出版的动画绘本，将传统文化与时代气息很好结合起来，我在阅读的同时能直观感受到中国文化的魅力。”

那塔蓬还手持中国折扇，在中国展台前打卡留念。“希望未来这些图书能出版中泰双语对照版，为更多泰国读者打开了解中国的窗口。”那塔蓬说。

第23届曼谷国际书展于3月27日至4月7日在曼谷诗丽吉王后国家会议中心举行。作为东南亚地区图书和版权交易的重要平台，曼谷国际书展也是中国出版界通往泰国阅读市场的重要渠道之一。

中国出版代表团由中国科技资料进出口有限责任公司牵头组织，高等教育出版社、北京语言大学出版社等出版社参加，共携300余种、700余册图书亮相此次书展。

中国科技资料进出口有限责任公司副总经理李燕表示，中国出版代表团精选了涵盖中国政治、经济、文学、国际中文教育、艺术、少儿等多个领域的优秀出版物亮相书展，旨在集中展示中国出版界最新成果，为中泰出版商之间交流合作搭建桥梁。

在本届书展上，泰国红山出版有限公司与新华出版社、广西师范大学出版社集团有限公司达成合作，举行了《近镜头：温暖的瞬间》泰文版版权签约仪式。该书由新华通讯社编著，中文简体版由新华出版社于2024年出版发行。

泰国红山出版有限公司副总经理俞春华表示，泰中两国在历史、文化、经济和旅游等领域有着密切关系。在过去的15年，该出版社在泰国出版了超过1000本中国文学作品。除文学作品外，泰国读者也对反映中国社会、政治和经济的图书感兴趣，希望通过阅读这类书籍更好了解当代中国。

广西师范大学出版社集团有限公司副总编辑杨晓燕表示，去年9月，由该出版社发起的中国－东盟大学出版联盟启动成立。参加曼谷国际书展，也是希望寻找更多合作伙伴，促进中国与泰国两国出版机构的合作。

高等教育出版社在本届曼谷国际书展上重点推介了少儿读物。高等教育出版社副社长王卫忠介绍，该出版社展出的中小学国际中文教育教材、中国文化类读物及少儿中文读物受到泰国出版商和读者青睐，说明国际市场对低龄段中文学习资源和中国文化通俗读物有着迫切需求。

“下一步，我们将不断研发更多符合市场需求的教学资源，满足当地师生和读者的教学和阅读需求，深化国际教育合作，促进中外人文交流。”王卫忠说。

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