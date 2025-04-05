打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

《哪吒2》日语字幕版在日上映获好评

2025年04月05日09:43 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京4月4日电（记者李子越　杨智翔）中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）日语字幕版4日起在日本全国160余家影院上映，受到日本观众和业内人士关注与好评。

　　该片3月14日以中英双语字幕版本在日本30余家影院限定上映。据发行方介绍，限定上映第九天，该片在日累计票房已突破1亿日元（1美元约合145日元），多家影院临时增加了放映场次。

　　本月2日，《哪吒2》日语字幕版在东京举行试映活动，多名日本业内人士在观影后予以积极评价。日本资深电影记者宇野维正表示，《哪吒2》在大银幕上具有强烈的视觉冲击力，影片中融入的幽默元素也令人印象深刻。

　　日本动漫评论家藤津亮太说，哪吒是一个极具魅力的角色，影片中展现了紧张激烈的战斗场面，观众在被影片中的亲情刻画所打动时，也会被穿插其中的幽默桥段逗笑。

　　日前，东京涩谷等车站前的大屏幕开始播放《哪吒2》宣传广告。记者在涩谷站前看到，广告画面吸引不少路人驻足观看，一些人还举起手机拍照或录制视频。

　　4日，记者在东京池袋一家影院看到，不少家长带孩子前来观影。放映结束后，许多观众来到《哪吒2》电影海报前合影留念。一名叫泷本龙仪的小观众表示，影片画面生动有趣，结尾众人齐心打败邪恶势力的场景“很厉害”，“如果有续集的话我还想看”。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部