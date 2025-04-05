新华社东京4月4日电（记者李子越 杨智翔）中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）日语字幕版4日起在日本全国160余家影院上映，受到日本观众和业内人士关注与好评。

该片3月14日以中英双语字幕版本在日本30余家影院限定上映。据发行方介绍，限定上映第九天，该片在日累计票房已突破1亿日元（1美元约合145日元），多家影院临时增加了放映场次。

本月2日，《哪吒2》日语字幕版在东京举行试映活动，多名日本业内人士在观影后予以积极评价。日本资深电影记者宇野维正表示，《哪吒2》在大银幕上具有强烈的视觉冲击力，影片中融入的幽默元素也令人印象深刻。

日本动漫评论家藤津亮太说，哪吒是一个极具魅力的角色，影片中展现了紧张激烈的战斗场面，观众在被影片中的亲情刻画所打动时，也会被穿插其中的幽默桥段逗笑。

日前，东京涩谷等车站前的大屏幕开始播放《哪吒2》宣传广告。记者在涩谷站前看到，广告画面吸引不少路人驻足观看，一些人还举起手机拍照或录制视频。

4日，记者在东京池袋一家影院看到，不少家长带孩子前来观影。放映结束后，许多观众来到《哪吒2》电影海报前合影留念。一名叫泷本龙仪的小观众表示，影片画面生动有趣，结尾众人齐心打败邪恶势力的场景“很厉害”，“如果有续集的话我还想看”。

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