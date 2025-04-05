新华社乌兰巴托4月4日电（苏力雅）为期三天的“敦煌文化周”——当敦煌遇见乌兰巴托主题交流活动3日在蒙古国首都乌兰巴托拉开帷幕。活动旨在让更多蒙古国民众近距离了解敦煌文化，增进中蒙两国民心相通。

蒙古国国家大呼拉尔（议会）副主席普日布道尔吉在开幕式上说，蒙古国和中国都非常珍视两国政府间密切合作和人民间的友谊。两国文化领域合作是体验和了解对方历史文化的绝佳机会，很高兴有关“敦煌”这一文化瑰宝的活动亮相乌兰巴托。

中国驻蒙古国大使沈敏娟在开幕式上表示，文化因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。敦煌与乌兰巴托两座相隔千里的城市，在文化的长河中深情握手，展现了中蒙两个友好邻邦文化交流的时代新篇。

开幕式结束后，嘉宾们观看了敦煌艺术画展、“寻境敦煌——数字敦煌沉浸展”以及“摇曳唐风”壁画复原服饰展示及体验等活动。

据介绍，活动期间还将举办敦煌文化讲座，以促进跨文化交流与学术研究。

本次活动由中国驻蒙古国大使馆主办，中国中外文化交流中心、乌兰巴托中国文化中心、敦煌研究院承办。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)