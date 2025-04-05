4月2日，在斯里兰卡康提，人们在开花的树下休闲。新华社发（加扬·萨米拉摄）

新华社太原4月4日电 题：“看世界”步履不停：中国游客为国际旅游市场增添活力

新华社记者马晓洁

“清明节出游，我们首选免签国家。济州岛的果冻海和樱花非常美，每个景点都能拍出‘人生照片’。”家住山西太原的上班族王柳清和朋友选择在韩国济州岛度过假期。在社交平台“小红书”上，众多中国游客分享济州岛旅行攻略，关于“济州岛旅行”的相关笔记已超100万篇。

清明时节，是中国人绵延千年的追思节气，如今被越来越多人赋予“踏春赏景”的春日之约。

对于很多中国人来说，来一场“说走就走”的旅行已成为生活常态。国际航线的便利、免签政策的开放以及对“看世界”的生活品质追求让出境游市场愈加火热。

中国旅行平台途牛最新预订数据显示，今年清明假期，出境游人数或创下近三年同期新高。

飞猪旅行运营经理王立扬告诉记者，个人游已经成为当前中国游客出境的主要游玩方式。国内消费者乐于根据互联网攻略自己设计行程，并线上预订当地有特色的景区门票或玩乐项目，如潜水、海钓、泡温泉、游船赏花等。截至目前，飞猪平台上清明假期日本当地玩乐商品预订量同比增长近60%。

新的数字工具也在优化中国游客的旅行路线。多个国内旅行应用程序已经上新人工智能解决方案，并支持国际旅游攻略定制，为消费者提供个性化的旅游行程和实时门票预订功能，为时下流行的“说走就走”之旅提供更便捷的可能性。

低成本航空和高效通关的普及让“跨国如跨省”成为可能。记者查询到，北京直飞河内、曼谷等东南亚目的地和上海直飞首尔、大阪等热门城市机票均在千元以内。携程研究院数据显示，飞曼谷、新加坡等地机票价格同比均有近一成的下降。王立扬说，“高性价比”之旅更能点燃人们的热情。

美国Skift网站3月发表文章表示，预计到2028年，中国出境旅游人次将超过2亿，“世界各地的目的地都争先恐后地在这个不断扩大的市场中分得一杯羹”。

为了吸引中国游客，各个旅游目的地正在简化有关签证流程并开展各种营销活动。第43届古巴国际旅游博览会、斯里兰卡旅游局2025年春季中国区巡回路演等多国推介活动近期密集举办；哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、南非、埃及、肯尼亚等针对中国游客推出更多便利服务，以吸引更多中国游客。

截至2025年，已有80多个国家和地区对中国公民开放免签或落地签政策，涵盖亚洲、欧洲、非洲、大洋洲和美洲。随着“免签朋友圈”的持续扩大，中国三四线城市的团队游需求也在加速释放。

山西多个旅行社导游表示，近日韩国计划于第三季度对中国团体游客免签，前来咨询赴韩的订单增多，其中有不少是中老年及家庭客群。

2024年10月3日，中国游客在泰国曼谷大皇宫游览。新华社发（拉亨摄）

出境游也助推中国超大规模市场的消费红利外溢。中国旅游研究院院长戴斌表示，如今更多中国游客愿意为美好生活付费，“出境游”中更青睐好的酒店、美食，观看高水平的文艺表演等，这种小而精、小而美、小而暖的生活场景以及深度体验方式能够为国际旅游目的地带来暖意。

在上海工作的“90后”刘珺告诉记者，她的朋友们都办了日韩五年多次的签证，经常如此往返，一天放松旅游，一天购物。

“在日韩消费性价比较高，也很方便。”刘珺说，在日韩商圈、免税店会碰到很多中国游客挑选商品。

“小长假出境游的火爆，映射出中国游客对旅游便捷性和个人体验度的需求上涨，消费结构转型升级。”北京第二外国语学院旅游科学学院教授李宏说。未来，随着政策便利化与旅游产品多样化，这股风潮将持续席卷更多群体、更大范围，为国际旅游市场增添新活力。

世界旅游联盟在匈牙利布达佩斯发布的《2023-2024跨境旅游消费趋势研究报告》显示，中国是跨境旅游最大客源国之一，跨境旅游人数和支出均显著增加，市场格局、供需关系、消费者习惯等正呈现出新变化、新趋势。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)