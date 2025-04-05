新华社阿比让4月4日电（记者张健）中国驻科特迪瓦大使馆3日在科经济首都阿比让举办第八届“我眼中的中国”媒体奖颁奖典礼，科特迪瓦通讯社、科特迪瓦国家电视台等科主流媒体及媒体人获颁奖项。

当天，科官方媒体《博爱晨报》等5家媒体获“最佳伙伴奖”，19名当地记者获“最佳报道奖”和“大使奖”。

“这一奖项不仅是对我个人工作的肯定，更是对科特迪瓦媒体人积极真实报道科中合作的鼓励。当前，中国正以实际行动践行人类命运共同体理念，我们亲眼见证了中国对非洲发展的真诚支持。”来自科特迪瓦通讯社的获奖记者唐吉·加耶说。

来自阿比让网的获奖记者拉谢尔·塞孔戈说，非中合作取得丰硕成果，中国驻科使馆始终保持开放态度，为科媒体提供丰富的信息。“我们很高兴能拥有这种富有成效的合作模式。”

中国驻科特迪瓦大使吴杰表示，希望科特迪瓦媒体继续秉持客观公正的新闻专业精神，报道真实立体的中国，讲述生动鲜活的中非友好故事，当好增进两国人民相互了解的桥梁与纽带。

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