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全球瞭望｜意智库：美关税政策“缺乏经济逻辑”

2025年04月05日09:35 | 来源：新华网
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　　新华社罗马4月4日电（记者高婧妍）意大利知名智库意大利国际政治研究所（ISPI）3日发表文章说，不少国家对美国一系列关税政策表示强烈不满，认为这一政策可能导致全球经济震荡，加剧贸易争端，并对其关税制定的计算方法提出质疑。文章摘要如下：

　　文章说，美国政府2日宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。自第二次世界大战结束以来，美国一直是自由市场的倡导者，推动各国之间降低关税和价值链的全球化。如今，美国改变了方向，把时钟往回拨近一个世纪：美国的加权平均关税率将从最高自由化时期的1.4%上升至13%。只是当时，国际贸易在全球国内生产总值（GDP）中的占比约为8%，而如今是29%。

　　文章指出，美国计算关税的方法令人生疑。经济学家一致认为有关计算方法“毫无意义”，批评特朗普将双边贸易逆差减少为零的想法“具有破坏性”且“缺乏经济逻辑”。

　　文章引用ISPI副总裁安东尼奥·维拉弗兰卡的评论说：“如果没有确凿证据证明存在不公平贸易行为，关税实际上是对所有人的‘伤害’，对实施关税的国家也是如此。”

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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