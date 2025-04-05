新华社布鲁塞尔4月4日电（记者张兆卿）欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格3日在法国斯特拉斯堡举行的欧洲议会全会期间召开发布会表示，如果美欧关税冲突升级，可能考虑针对美国科技巨头采取反制措施。

朗格表示，欧盟已讨论了反胁迫工具，“这是我们可以采取的最强有力措施之一”。这一“最强大武器”已“摆在桌面上”。

根据2023年年底正式生效的欧盟反胁迫工具，欧盟将对试图以经济压力胁迫成员国改变政策的第三国采取报复措施。该工具提供了更广泛的反制选项，欧盟不仅可对商品加征关税，还可限制第三国公司参与公共采购项目，或对服务贸易和投资设限。

朗格说，虽然针对美国科技巨头的反制措施不是欧盟第一选择，但美国一旦升级关税措施，数字服务领域的美国大型科技企业会成为反制目标。“欧盟在服务贸易领域对美存在约1000亿欧元的逆差。美国科技巨头约有30%的利润来自欧盟市场。”

美国总统特朗普2日签署行政令，宣布对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”，其中对来自欧盟的产品将征收20%的关税。朗格指责美国的关税措施“不合理、不合法、不成比例”，认为关税措施将不可避免推高美国的消费价格水平。

朗格还说，希望本届美国政府能真心同欧盟接触，“但我对此没有信心”。

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