新华社纽约4月3日电 综述｜经济衰退逼近 纽约股市创近年来最大单日跌幅

新华社记者刘亚南

由于美国推出的所谓“对等关税”严重超出市场预期，投资者对美国经济陷入衰退的担忧加剧，纽约股市3日开盘暴跌，全天弱势盘整，三大股指均创下近年来最大单日跌幅。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌1679.39点，收于40545.93点，跌幅为3.98%；标准普尔500种股票指数下跌274.45点，收于5396.52点，跌幅为4.84%；纳斯达克综合指数下跌1050.44点，收于16550.61点，跌幅为5.97%。

当天，道指和标普500指数创下2020年6月以来最大单日跌幅，纳指则创下2020年3月以来最大单日跌幅。

由小盘股构成的罗素2000指数3日下跌6.59%，收于1910.55点，较去年11月创下的历史新高下跌21.76%，进入技术性熊市，即股指从最近的高点下跌超过20%，从技术上确立熊市成立。纳指与去年12月创下的历史新高相比累计跌幅达17.96%，接近进入技术性熊市。

衡量投资者恐慌情绪和市场风险的芝加哥期权交易所波动指数（又称“恐慌指数”）当天大幅上涨39.56%，收于30.02点，显示市场恐慌情绪仍处于高位。

标准普尔道琼斯指数公司高级指数分析师霍华德·西尔弗布拉特表示，当天标普500指数成分公司市值蒸发1.92万亿美元，七大权重股市值缩水9500亿美元。

美国圣殿财富公司首席投资策略师玛丽·安·巴特尔斯表示，美国政府2日宣布的新关税政策“非常糟糕”，致使市场出现避险反应。如果标普500指数不能守住5500点整数关口，该指数可能会再继续下跌5%至10%。

摩根大通将美国经济衰退概率上调至60%。摩根大通经济学家迈克尔·费罗利表示，美国新关税政策让经济更接近衰退。美国个人实际可支配收入可能在今年第二季度和第三季度收缩并导致消费支出同步减少。

惠誉评级公司表示，最新关税政策公布后，美国整体关税税率升至25%。这一关税水平显著提高了美国经济衰退的风险并约束美联储进一步降息的能力。

瑞银集团首席美国经济学家乔纳森·平格尔认为，美国经济将进入技术性衰退，即经济连续收缩两个季度或更久。

当天公布的多个经济数据也显示美国就业市场和经济继续呈现下行趋势。查林杰－格雷－克里斯马斯职业介绍所发布的数据显示，美国雇主3月裁员人数为27.5万人，大幅高于2月的17.2万人。

美国供应管理学会数据显示，美国3月非制造业采购经理人指数为50.8，低于市场预期的53和2月的53.5。

美国个人投资者协会调查显示，在截至2日的一周，美国个人投资者看跌今后半年股市走势的比例高达61.9%，显著高于此前一周的52.2%，是20世纪80年代进行这一调查以来第三高水平。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)