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中国-乌拉圭生物纳米制药联合实验室启动

2025年04月05日09:29 | 来源：新华网
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　　新华社布宜诺斯艾利斯4月3日电（记者王钟毅　张铎）蒙得维的亚消息：中国-乌拉圭生物纳米制药联合实验室启动仪式3日在位于乌首都蒙得维的亚的乌拉圭共和国大学举行。联合实验室将在纳米科技领域开展前瞻性研究，服务两国在该领域的产业发展。

　　中国驻乌拉圭大使黄亚中在祝贺实验室正式启动时指出，科技交流合作是中乌全面战略伙伴关系的重要组成部分，该实验室是两国科技创新合作的又一重要成果。中方愿同乌方一道，将实验室打造成中乌科技合作的标志性项目。

　　乌拉圭总统府规划和预算办公室主任阿里姆在启动仪式上表示，中国科创发展水平居世界前沿，乌中加强各领域合作至关重要，期待双方不断孵化新项目，造福两国人民。

　　乌拉圭共和国大学校长蒙布鲁介绍了项目情况，并表示学校将支持实验室不断取得新成果。

　　2023年，青岛大学与乌拉圭共和国大学签署协议，决定开展共建生物纳米制药联合实验室等一系列合作。生物纳米制药联合实验室旨在依托双方在纳米科技领域的人才和资源，聚焦纳米材料与技术的重大关键问题，开展前瞻性研究。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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