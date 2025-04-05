本报北京4月4日电 记者4日获悉：中国纺织工业联合会发布声明称，特朗普政府签署行政令，将取消从中国内地和中国香港进口的小额包裹免税待遇。此举严重违背国际贸易规则，不仅破坏了中美纺织行业正常贸易秩序，对中国纺织服装企业，尤其是中小微企业、跨境电商经营者及配套产业链造成不利影响，也将直接损害美国众多普通消费者利益，损害国际市场公平与效率。

声明表示，中国纺织产业界对美国通过其国内行政措施破坏国际供应链秩序、提高贸易成本等霸权行为予以强烈谴责和坚决反对。小额包裹关税豁免政策是国际通行的便利化措施。美方无视实际，违反了世界贸易组织非歧视原则和公平贸易精神，损害了全球纺织产业链韧性，最终将损害包括美国企业和消费者在内的各方利益。

声明称，中国作为全球纺织服装产业的重要贡献者和参与者，长期以优质产品和服务满足全球市场需求，为美国消费者提供多元的消费选择，跨境电商及小额包裹更是惠及数百万美国中小商户和普通家庭。美方这种损人不利己的行为不可理喻。中国纺织工业联合会呼吁国际组织、各国行业组织及相关利益方共同抵制贸易保护主义，维护多边贸易体系。我们坚信，全球化潮流不可逆转，只有坚持公平竞争、互利共赢，才能实现全球纺织产业的可持续发展。

《 人民日报 》（ 2025年04月05日 02 版）

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