本报北京4月4日电 海关总署4日发布公告：近期，中国海关在进口的美国高粱中检出玉米赤霉烯酮和霉菌总数超标，在进口的美国禽肉骨粉中检出沙门氏菌。为保护中国消费者健康和畜牧业生产安全，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例、《进出境粮食检验检疫监督管理办法》、《进出境饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》等规定，以及世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关规定，海关总署决定自本公告发布之日起暂停涉事企业C&D （USA）INC.（中方注册号：QUSA0824082200028）高粱输华资质，暂停American Proteins,Inc.（中方注册号：QUSA0423071400055）、Mountaire Farms of Delaware,Inc.（中方注册号：QUSA0423112000023）、DARLING INGREDIENTS INC.（中方注册号：QUSA0423071400061）3家涉事企业禽肉骨粉输华资质。

《 人民日报 》（ 2025年04月05日 02 版）

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