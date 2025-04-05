本报北京4月4日电 商务部4日发布公告，对进口医用CT球管发起产业竞争力调查。商务部新闻发言人当天表示，此次调查是商务部应国内产业申请发起的首起产业竞争力调查。根据《中华人民共和国对外贸易法》第三十六条，商务部可就进口对国内产业及其竞争力的影响开展调查。

发言人说，申请人提交的初步证据显示，中国医用CT球管产业起步较晚，产业处于发展期。受进口产品冲击，国内产业经营困难，产业竞争力受到不利影响。申请人据此请求商务部就进口对国内产业及其竞争力的影响开展调查。

商务部贸易救济调查局负责人介绍，申请人提交的初步证据显示，2022年至2024年，自美国、印度倾销进口的相关产品进口数量累计增长13%，进口价格持续下降，对国内产品销售价格形成压低和抑制，国内产业经营困难，处于亏损状态。调查机关收到国内产业申请后，根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则对申请书进行了审查，认为申请符合反倾销调查立案条件，决定发起调查。调查机关将依法开展调查，根据调查结果客观公正作出裁决。

发言人强调，产业竞争力调查是一项事实性调查，本次调查不针对特定国家和地区，不影响正常贸易。调查机关将充分保障各利害关系方权利，依法客观公正地进行调查。

《 人民日报 》（ 2025年04月05日 02 版）

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