商务部——

本报北京4月4日电 不可靠实体清单工作机制4日发布公告，决定将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；禁止上述企业在中国境内新增投资。公告自公布之日起实施。

商务部新闻发言人当日对此回应称，近年来，斯凯迪奥公司、BRINC无人机公司等11家公司不顾中方强烈反对，与台开展所谓军事技术合作，严重损害中国国家主权、安全和发展利益。中方根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反外国制裁法》等法律，依据《不可靠实体清单规定》第二条等规定，依法追究其不法责任。

发言人表示，中方一贯审慎处理不可靠实体清单问题，仅依法针对极少数危害我国家安全的外国实体，诚信守法的外国实体完全无需担心。中国政府一如既往地欢迎世界各国企业来华投资兴业，并致力于为守法合规的外资企业在华经营提供稳定、公平和可预期的营商环境。

《 人民日报 》（ 2025年04月05日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)