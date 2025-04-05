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中国汽车工业协会——

坚决反对美方对进口汽车加征25%关税

2025年04月05日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月4日电  中国汽车工业协会4日发布声明称，近日，美国总统特朗普签署公告，宣布对进口汽车及部分零部件加征25%关税。中国汽车工业协会对此表示坚决反对，希望美方能够倾听产业界呼声，及时纠正错误行为。

　　声明指出，汽车是高度国际化的产业，通过高效的跨国产供链体系，实现全球资源的最优配置，为世界各地用户提供了既安全又便利的交通和物流工具。美方为一己之利加征关税，是典型的单边主义做法，严重违背世界贸易组织（WTO）规则，破坏正常贸易秩序，对全球汽车产业产供链稳定造成较大冲击，并将进一步抬升汽车价格，给包括美国在内的各国消费者造成额外负担，也给全球经济复苏带来负面影响。

　　中国汽车工业协会呼吁美国政府倾听产业界呼声，及时纠正错误行为，通过磋商交流，寻求互利共赢的解决方案，以开放、包容、合作的态度开展国际贸易，共同维护全球汽车产业的繁荣与稳定。同时，中国汽车工业协会也将积极与国际同行沟通协作，共同应对这一挑战，为保护全球消费者权益和促进世界经济发展作出应有贡献。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月05日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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