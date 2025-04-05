缅甸3月28日发生7.9级地震，造成重大人员伤亡和财产损失，牵动国际社会目光。习近平主席29日向缅甸领导人敏昂莱致慰问电时指出，中方愿向缅方提供需要的帮助，支持灾区人民早日战胜灾害、重建家园。连日来，中国救援力量迅速集结，与时间赛跑，展开生命救援，用实际行动诠释中缅深厚胞波情谊，践行患难与共、同舟共济的中缅命运共同体精神。

“看到来自中国的救援队，我相信可以依靠的人来了。”缅甸曼德勒市灾民的真挚话语，道出对中国救援队伍的信任。地震发生后，中国第一时间伸出援手，紧急协调救灾援助。震后18小时，从昆明出发的中国云南救援医疗队携带生命探测仪、无人机等抵达缅甸。目前，中国救援队、由中国军队参与组派的中国国际救援队、香港特区救援队、中国红十字国际救援队等多支队伍奋战在救灾一线，与缅甸人民并肩抢救生命。在曼德勒、在内比都、在仰光，都有中国地震专家、救援人员、医护人员奋战的身影，他们以专业负责的精神、高效的行动传递跨越国界的温暖与共克时艰的决心。

中缅两国山水相连，胞波情谊真挚深厚。中方根据缅方需要，尽己所能向缅甸灾区提供紧急人道主义救援和支持，宣布向缅方提供1亿元人民币紧急人道主义援助。中国政府向缅甸提供的第二批紧急人道主义地震救灾援助物资4月3日抵达缅甸，在缅甸的中国企业、商协会和志愿者也积极参与到救援中。缅甸仰光省首席部长梭登表示，运抵的救援物资承载着中国政府和中国人民对缅甸人民的深情厚谊，“缅方对中方的真诚帮助表示衷心感谢并将铭记在心”。缅甸驻华大使丁貌瑞说：“中方在缅方最困难、最需要帮助的时候，第一时间伸出援手，中国救援力量率先入缅协助救灾，让缅甸人民深切感受到中国兄弟的胞波情谊。”

人类是休戚与共的命运共同体，各国乘坐在一条命运与共的大船上。突如其来的自然灾害考验的不仅是一国的应急救灾能力，更检验整个国际社会的协作担当。中国始终秉持人类命运共同体理念，在全球人道主义救援中展现积极作为。2018年至今，中国向70多个国家提供千余次紧急援助。2019年莫桑比克遭受“伊代”飓风袭击时，中国紧急提供人道主义物资援助并派出国际救援队；2023年土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生强烈地震时，中国第一时间启动紧急人道主义援助机制，救援队星夜驰援……中国救援行动不附带政治条件、不谋求地缘私利，始终坚持生命至上，为全球人道主义事业注入温暖与力量。

天灾无情，人间有爱。只有坚持同舟共济、团结合作，才能共克时艰、共渡难关。中方将发扬中缅胞波情谊，携手国际社会一道帮助缅甸人民战胜灾害、重建家园。

《 人民日报 》（ 2025年04月05日 02 版）

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