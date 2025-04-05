本报记者 杨文明 王欣悦 董泽扬

在云南红河看哈尼梯田诗意画卷，在重庆巫山观一江碧水映青山，在海南五指山享受天然氧吧……近年来，不少外国游客迷上了中国“生态游”。中国不断加强生态文明建设，天更蓝、地更绿、水更清，人与自然和谐共生的美丽中国让外国游客印象深刻。

云南红河——

“灌满水的梯田仿佛一面巨大的‘天空之镜’”

清风拂过，云开雾散，位于云南红河哈尼族彝族自治州的元阳哈尼梯田渐渐露出真容。

“哇，太壮观了！”望着眼前气势磅礴、波光粼粼的梯田，来自澳大利亚悉尼的薇薇安夫妇不禁赞叹。

薇薇安是一名旅行爱好者，钟情自然风光与人文景观。一次，她偶然在社交媒体上看到哈尼梯田的图片，便被这片神奇的土地吸引。趁着哈尼梯田春季灌水期，薇薇安夫妇专程从澳大利亚飞至中国云南元阳，只为一睹这片被誉为“大地雕塑”的世界文化遗产。在为期3天的行程里，他们游览了元阳县的坝达、老虎嘴、大瓦遮等梯田景区。

1993年，法国人扬·拉玛在云南元阳拍摄了风光纪录片《山岭的雕塑家》，该片在世界40多个国家放映，让哈尼梯田走进世界上更多人的视野。2013年，红河哈尼梯田文化景观被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

从山脚盘绕到山顶，层层叠叠、错落有致——从15度的缓坡到75度的峭壁，每片山坡上都布满了形状各异的梯田。“灌满水的梯田仿佛一面巨大的‘天空之镜’，这里是摄影爱好者的绝佳目的地。”英国游客李·巴瑞特说。

元阳有一首世代相传的古歌：“人的命根子是田，田的命根子是水，水的命根子是森林和树木……”一条条沟渠从山顶的观音山向下，一路串起森林、村寨和梯田，构成了元阳哈尼梯田森林、村寨、梯田、水系“四素同构”的生态系统。“这里的生态系统太神奇了，是人与自然和谐共生的典范！”听完古歌背后的故事，薇薇安感慨道。

除了壮美的梯田风光，哈尼族古村落淳朴的民风也让薇薇安印象深刻。来到阿者科村，打卡茅草顶、黄土墙的哈尼族传统蘑菇房；走进当地农户家，品尝哈尼蘸水鸡、梯田鱼；坐在村落古树下，与哈尼族民众共唱哈尼古歌，体验哈尼族传统编制技艺……“哈尼族人热情好客，虽然语言交流不畅，但他们脸上真诚的笑容让人感动。在这里，我们感受到最纯粹的乡村生活。”薇薇安说。

巴瑞特用他新学的中文成语“诗情画意”来形容哈尼梯田，“这里是哈尼族人1300多年来生生不息‘雕刻’的山水田园风光，是展示哈尼族文化和农耕文明的重要窗口。”

重庆巫山——

“我要将这震撼的景色分享给我的朋友们”

清晨，红日初升，长江巫峡段薄雾将散。

游船甲板上，近40名来自澳大利亚、德国、菲律宾等国的游客正倚着栏杆，期待一场山水邂逅。

其中有位头发花白的老人名叫埃里森，是美国地质学者。35年前，埃里森曾探访过巫山，如今因为中国进一步扩大免签国家范围、优化免签政策，他有机会故地重游。

“巫山的故事，要从‘曾经沧海难为水，除却巫山不是云’这一镌刻在渡口之上的诗句说起。”游船甲板上，重庆巫山文旅集团有限公司的英语导游赵培清向游客们讲述巫山的故事。

一江碧水映巫山。当游船驶入小三峡龙门峡口，游客们纷纷举起手机——镜头里，山峦夹峙着一江碧水，游船缓缓前进，山的倒影随碧波摇荡。

加拿大游客西拉直接俯下身子，把手浸入江水感受这份清凉，她对着视频电话中的朋友们说：“我相信你们从来没见过这么清澈的江水，我也是第一次！”

在巫山三峡龙脊徒步游观景台，埃里森驻足俯瞰。这条徒步路线沿着山脊的古道向上攀登，眺巫峡，瞰江水，将三峡库区腹地的美景尽收眼底。35年过去，从当初的石山荒山、江水浑浊，到如今的翠绿绵延、碧波荡漾，埃里森连连称赞长江巫峡段的生态治理成果，也好奇这场“生态蝶变”背后的原因。

见过了巴雾峡的怪石嶙峋，船行至滴翠峡，20公里长的峡谷幽深秀丽，不时有猴群在两岸树林中穿梭，引起游客们阵阵惊呼。埃里森请人帮他拍下与家人共享山水美景的合照。这次一家12人的中国行，巫山的绿水青山给他们留下了深刻印象。

为守护这抹绿色，重庆市巫山县坚持“三水共治”，近年来累计清理整改小水电67座，整治长江入河排污口71个，完成石漠化治理121.95万亩，让“两岸猿声啼不住”的诗意重回现实。

返回的路上，埃里森抚摸着手里中英双语的风光画册——他在游客中心一次性购买了3本。画册里，巫山十二峰群峰竞秀、绝壁连绵，两岸青山、三峡红叶、四季云雨被一一记录。“我要将这震撼的景色分享给我的朋友们。”埃里森说。

“这里的山水会说话。”结束行程前，澳大利亚游客罗伯特感慨。巫山云雨、万重青山……诗词中的巫山常被翻译给外国游客。这些流传千古的絮语，是这片山水送给世界的隽永诗意。

海南五指山——

“美丽的景色值得让更多人看见”

4月的五指山，气温渐高。下午，阳光穿过树冠洒落地面，留下光影点点。

“我对这里的初印象，就是好空气、好景色。”来自意大利的荣茉莉说道，“因为呼吸道敏感，我可是‘行走的空气质量监测仪’，这座藏在热带雨林中的山城让我感到非常舒适。”

荣茉莉是一名自媒体创作者，热爱自然的她常同网友分享自己在全球各地的旅行动态。得益于持续优化的签证政策，荣茉莉制定了“绿色中国游”攻略，因为对热带雨林情有独钟，她选定五指山市为目的地之一。

苔藓蔓延，满眼皆绿，驻足可听鸟鸣声声。在与通什河相邻的康养基地内，荣茉莉和母亲喝着植物茶饮，分享旅游收获。“这里有好吃的热带水果和清补凉，还有让人印象深刻的景致。”丰富的感官体验让荣茉莉想要继续深入“寻宝”。荣茉莉的母亲曾于上世纪80年代到中国旅行，这里良好的生态环境令她感觉“他乡似故乡”。

为了让入境游客能更好地探秘雨林，海南热带雨林国家公园五指山片区推出生态旅游线路。该线路从五指山通什镇出发，串起红峡谷文化旅游风景区、方诺寨景区、五指山水满河热带雨林风景区、五指山生态旅游景区及毛纳村旅游景区等适合游客全年观光旅游的5个景区。

在红峡谷，水流奔涌、浪花飞溅，外国游客登上皮划艇，体验漂流的激情与活力；在方诺寨，绿意掩映中，多种主题的雨林民宿、富含负氧离子的空气让这里成为康养旅游的好去处……动静之间，外国游客可充分领略热带雨林的多样魅力。

“这里的一切和健康息息相关，美丽的景色值得让更多人看见。”一名特殊的入境“游客”——联合国旅游组织秘书长特别顾问胡安说。不久前，他在五指山市受聘为“海南旅游全球推广大使”。

既享清新空气，又观人文气息。正值海南少数民族传统节日“三月三”，荣茉莉和朋友们拿着“雨林之城藏宝图”，参与到大型实景剧本秀中。对照着摩斯密码表，同行的法国摄影师吉米思索长久；来到“雨林供销社”，母亲和荣茉莉讲起当年的中国之行……在五指山的城市地标搜集信物、盖章打卡，一行人寻到的宝藏不只是小礼品，还有探访小城的宝贵回忆。

香樟树与桃花心木相伴的三月三大道上，一场颇具民族特色的巡游正在进行，节奏欢快的竹竿舞令众人跃跃欲试；夜幕降临，细雨绵绵，“三月三”活动上的黎锦时装走秀让一行人联想到法国巴黎与意大利米兰的时装周。“这里的人文风俗和生态环境一样得到了很好保护。把生态和文明联系起来，把与自然相关的生活方式传承下去，才能让人们赖以生存的生态环境得到更好的保护。”荣茉莉和朋友们聊着，歌声与欢笑久久回荡。

（张艳、方婷参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年04月05日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)