新华社布鲁塞尔4月4日电（记者张章）北约秘书长吕特4日在布鲁塞尔说，乌克兰加入北约不属于俄乌冲突解决方案的一部分。

为期两天的北约外长会4日结束，吕特在会后记者招待会上说，北约成员国在去年的华盛顿峰会上决定乌克兰加入北约的进程是“不可逆转的”，为此北约正与乌方在各方面开展合作，包括提升乌军与北约部队的互操作性。但吕特强调，北约从未向乌克兰承诺其北约成员国身份是俄乌冲突解决方案的一部分。

吕特说，北约成员国外长在本次会议上讨论了美国与乌克兰及俄罗斯之间的谈判。北约将继续为乌克兰提供支持。今年前三个月，北约成员国已承诺向乌方提供超过200亿欧元的安全援助。

今年2月，美国国防部长赫格塞思在布鲁塞尔北约总部出席“乌克兰防务联络组织”会议时说，美国不认为乌克兰加入北约是一个谈判解决俄乌冲突的“现实结果”，美国也不认为应该通过乌克兰加入北约来保障其安全。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫随后表示，加入欧盟是乌克兰的主权权利，但俄方反对乌克兰加入北约。

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