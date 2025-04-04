打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

北约秘书长说俄乌和平方案不包含乌克兰加入北约

2025年04月04日23:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔4月4日电（记者张章）北约秘书长吕特4日在布鲁塞尔说，乌克兰加入北约不属于俄乌冲突解决方案的一部分。

　　为期两天的北约外长会4日结束，吕特在会后记者招待会上说，北约成员国在去年的华盛顿峰会上决定乌克兰加入北约的进程是“不可逆转的”，为此北约正与乌方在各方面开展合作，包括提升乌军与北约部队的互操作性。但吕特强调，北约从未向乌克兰承诺其北约成员国身份是俄乌冲突解决方案的一部分。

　　吕特说，北约成员国外长在本次会议上讨论了美国与乌克兰及俄罗斯之间的谈判。北约将继续为乌克兰提供支持。今年前三个月，北约成员国已承诺向乌方提供超过200亿欧元的安全援助。

　　今年2月，美国国防部长赫格塞思在布鲁塞尔北约总部出席“乌克兰防务联络组织”会议时说，美国不认为乌克兰加入北约是一个谈判解决俄乌冲突的“现实结果”，美国也不认为应该通过乌克兰加入北约来保障其安全。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫随后表示，加入欧盟是乌克兰的主权权利，但俄方反对乌克兰加入北约。

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部