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国际观察

当历史沦为任意涂改的剧本：美日政客的荒诞历史剧

周亚欣
2025年04月03日15:09 | 来源：人民网-国际频道
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3月29日，硫磺岛的海风裹着历史的气息，吹过美国国防部长赫格塞思的演讲稿。这位以“宗教狂人”和“政治素人”标签著称的政客，在纪念硫磺岛战役80周年的仪式上，公然宣称“美日士兵的勇敢精神永垂不朽”，点燃了舆论的火药桶。当他说出“没有忘记在硫磺岛作战的美国人和日本人”时，仿佛时空错乱——这场美军、日军以命相搏的惨烈战役，竟被粉饰成了“共同英雄主义”的颂歌。美国网民辛辣地讽刺道：“难道当年在硫磺岛，美日是在联手对抗外星人吗？”

这是一场精心策划的政治合谋，更是一桩各怀鬼胎的利益交换：美国需要日本充当“印太战略”的棋子、对中国进行战略遏制的“马前卒”，为此不惜将二战敌酋包装成“战友”；日本则大幅增加军费，妄图洗白军国主义罪责。丘吉尔曾说“历史由胜利者书写”，但今天的华盛顿却在帮助东京篡改其侵略史，令人匪夷所思。这种任意歪曲历史的行径，同日本右翼势力篡改历史教科书、参拜靖国神社如出一辙，是对历史和正义的亵渎。

当美国政客在历史与现实中表演荒诞剧时，日本的右倾化步伐在美日合谋中愈发肆无忌惮。日本前首相安倍晋三曾将二战甲级战犯称为“爱国者”，前首相岸田文雄则突破1976年以来日本一直坚持的防卫费不超过国内生产总值（GDP）1%的原则，提出五年内将防卫费在GDP中的占比提升至2%以上。如今，日本拥有全球第四大国防预算，更在《国家安全保障战略》中公然将中国列为“最大战略挑战”，甚至发展“先发制人打击敌国基地”能力。这一步步的突破，同美国的纵容密不可分——美国默许日本解禁集体自卫权，支持其开发射程1000公里的巡航导弹，还在冲绳加大军事化建设，部署中程导弹对准台海。

历史总是惊人地相似。前联邦德国总统理查德·冯·魏茨泽克曾说：“谁不反观历史，谁就会对现实盲目。谁不愿反思暴行，谁将来就可能会重蹈覆辙。”1937年，日本借口士兵“失踪”制造事端，发动全面侵华战争，犯下滔天罪行。今天，日本政客再次渲染“台海危机”，煞有介事地制定所谓“避难方案”。但世人不会忘记，当年正是日本军国主义给中国等亚洲国家人民带来深重灾难，也将日本人民拖入战争深渊。3月28日，赫格塞思到访硫磺岛的前一天，恰是冲绳战役中300多名平民被日军强迫“集体自决”80周年的日子。100多名遗属到遇难者墓碑前悼念，呼吁反思为何会发生如此残暴的恶行，祈愿世间不再有战争。

日本作家村上春树2014年接受采访时直言：“无论是第二次世界大战还是福岛核事故，日本的问题在于逃避自己的责任。”今天，一些日本政客仍不能正确看待当年那段历史，右翼势力的宣传车仍公然在日本各地街头叫嚣。在战后一直以“和平国家”自居的日本，这些现象让人觉得讽刺，背后原因发人深思。当日本在美国纵容下走向穷兵黩武，这个国家正一步步滑向危险的历史循环。

站在硫磺岛的折钵山遗址，美日政客看到的不是历史的警示，而是地缘政治的筹码。他们用“勇敢精神”掩盖侵略罪行，用“盟友团结”包装遏华野心，用谎言掩盖真相。或许，真正需要“永垂不朽”的，不是虚构的“战士精神”，而是对历史真相的敬畏。历史终将证明，任何篡改真相的行径终将被钉在耻辱柱上，背离和平发展的道路终将走向末路。那些试图歪曲历史的跳梁小丑，也会被扫进历史的垃圾堆。

（作者是国际问题观察员）

(责编：崔译戈、杨牧)

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