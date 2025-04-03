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青山埋忠骨 史册载功勋

——中国驻朝鲜使领馆清明祭扫中国人民志愿军烈士陵园侧记

人民网记者 刘 融
2025年04月03日09:27 | 来源：人民网-国际频道
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“冰血长津湖，铭记冰雕连之壮烈；雪火小高岭，永存杨根思之英名！”

今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年。3月30日，在清明节即将到来之际，中国驻朝鲜大使王亚军率中国驻朝鲜使馆、驻清津总领馆全体馆员、在朝中资机构和媒体代表、旅朝华侨代表等近60人赶赴咸镜南道长津郡，祭扫长津邑、新兴里中国人民志愿军烈士陵园，向长津郡下碣隅里杨根思烈士纪念碑敬献花篮，祭奠缅怀在长津湖战役中牺牲的中国人民志愿军英烈。

从平壤出发，途径元山、咸兴，中方一行人在朝方人员的陪同下，翻山越岭奔波10余个小时最终抵达长津郡。一路上3次陡降大雪，漫天的雪花将我们思绪拉回到75年前的那场战争，赴战岭山谷里厚厚的积雪好似也在讲述那段凝结着冰与血的历史。

长津湖位于盖马高原西南部，平均海拔1400米，年平均气温1.4摄氏度。1950年11月27日，抗美援朝第二次战役东线战场长津湖战役打响，中国人民志愿军第9兵团下辖12个师在长津湖地区包围了以美国海军陆战队第1师为主的“联合国军”东线先头部队，对取得朝鲜战场第二次战役的胜利、扭转朝鲜战场局势产生了重要影响。在这场战役中，志愿军共牺牲9800余人，其中4000余人因严寒冰冻牺牲。

正值春暖花开的季节，长津湖地区依然寒风凛冽，白雪覆盖，祭扫当天的最低气温在零下12摄氏度。有朝鲜老人回忆，长津湖战役进行时，当地遭遇50年不遇的酷寒，夜里气温近零下40摄氏度，体感温度可能已达零下50摄氏度。难以想象，志愿军在如此恶劣而残酷的战场环境下，昼夜爬冰卧雪，创造了寒区作战的奇迹。为完成祖国和人民赋予的使命，为了人类和平与正义事业，他们年轻的生命永远定格在了那个寒冷的冬天。

青山埋忠骨，史册载功勋，英雄虽逝，浩气永存。祭扫仪式在长津邑中国人民志愿军烈士陵园开启。陵园位于长津湖南侧的一片开阔高地上，13座直径近4米的合葬墓安葬着长津湖战役牺牲的5762名志愿军烈士，墓群最前方树立着一块纪念碑，碑上用朝文刻着“中国人民志愿军烈士墓”血红色字样，碑身背面镌刻着部分烈士姓名。

祭扫仪式在长津邑中国人民志愿军烈士陵园开启。人民网记者 刘融摄

祭扫仪式在长津邑中国人民志愿军烈士陵园开启。人民网记者 刘融摄

图为朝鲜长津邑中国人民志愿军烈士陵园。人民网记者 刘融摄

图为朝鲜长津邑中国人民志愿军烈士陵园。人民网记者 刘融摄

怀着沉重的心情，王亚军大使带领中方一行在志愿军烈士墓高唱中华人民共和国国歌，深情鞠躬默哀、献花祭酒，向英烈们带来了祖国和人民对他们的思念和问候。“正义之师，融爱国主义、英雄主义、乐观主义、国际主义精神于一体，铸就伟大抗美援朝精神，丰富中华民族精神谱系，德被四方。”王亚军大使眼含热泪，代表全体人员诵读祭文，深切缅怀中国人民志愿军的丰功伟绩，传承颂扬伟大抗美援朝精神。

图为王大使代表全体人员诵读祭文。人民网记者 刘融摄

图为王大使代表全体人员诵读祭文。人民网记者 刘融摄

电影《长津湖》中，一位连指导员说：“这场仗如果我们不打，就是我们的下一代要打。我们出生入死，就是为了他们不再打仗。”使馆青年外交官代表满怀对志愿军英烈的崇敬之情，深情诵读祭诗：“最可爱的人啊，我多想对你讲，如今山河无恙，如你所想。最可爱的人啊，我们永远不会忘记，你那坚定的模样，傲然不屈的脊梁！”

朝方陪同人员动情地表示，此次长津湖祭扫，我穿着加绒衬衫和大衣都感觉寒风刺骨。75年前的冬天，志愿军战士们穿着单薄的夏装同美军殊死战斗，那是何等的毅力和精神！朝鲜人民永远铭记志愿军付出的巨大牺牲和树立的丰功伟绩。

图为中国住朝鲜大使馆青年外交官代表诵读祭诗。人民网记者 刘融摄

图为中国驻朝鲜大使馆青年外交官代表诵读祭诗。人民网记者 刘融摄

图为朝鲜长津郡下碣隅里杨根思烈士纪念碑。人民网记者 刘融摄

图为朝鲜长津郡下碣隅里杨根思烈士纪念碑。人民网记者 刘融摄

随后，我们一行抵达长津郡下碣隅里，特等功臣、特级战斗英雄，“朝鲜民主主义人民共和国英雄”称号、“一级国旗勋章”和“金星奖章”获得者——杨根思烈士就长眠于此。1950年11月，在坚守下碣隅里外围的制高点1071.1高地屏障小高岭战斗中，杨根思率领战友连续击退敌人8次猛烈进攻，战至只剩下他一人时，他拉响炸药包与敌人同归于尽，牺牲时年仅28岁。朝方陵园管理员表示，杨根思烈士事迹在朝鲜家喻户晓，朝鲜人民每逢重要纪念日都会来此祭扫致哀。

祭扫中方人员在新兴里中国人民志愿军烈士陵园的墓碑前，向鞠躬默哀。人民网记者 刘融摄

祭扫中方人员在新兴里中国人民志愿军烈士陵园的墓碑前，向鞠躬默哀。人民网记者 刘融摄

祭扫的最后，我们来到了新兴里中国人民志愿军烈士陵园，陵园坐落在长津湖畔的一座小山坡上，共建有7座合葬墓，安葬着在长津湖战役新兴里战斗中牺牲的3089名志愿军烈士，山下湖两岸就是志愿军奋勇杀敌的战场。新兴里战斗创造了志愿军在朝鲜战场上以劣势装备全歼美军1个加强团的典范战例，“北极熊团”团旗被缴获。

眼前是冰封的湖水，寒风在耳边呼啸，我们仿佛听见了志愿军鏖战长津湖的枪炮声和嘶吼声。

如果时间有记忆，它定能记得，在抗美援朝战争中，19万7千多名英雄儿女为了祖国、为了人民、为了和平献出了宝贵生命。

如果时间有记忆，它定能记得，中朝两国人民和军队休戚与共、生死相依，用鲜血凝结成了伟大战斗友谊。

伟大抗美援朝精神跨越时空、历久弥新，必须永续传承、世代发扬。

据了解，目前在朝鲜安葬的志愿军烈士有10万余名。为缅怀告慰先烈，中朝两国政府高度重视在朝志愿军烈士纪念设施修缮保护工作。自2011年以来，两国政府有关部门通力合作，先后修缮了桧仓、开城、安州、江东、顺安等5处在朝志愿军烈士陵园。

祭扫活动结束，我们依依不舍地辞别英烈，踏上归途时已近黄昏。风雪散去，再望一望长津湖的方向，英烈们早已化作天空中点点繁星，照亮我们回程的路，也照亮了新中国未来发展之路。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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