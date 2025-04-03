打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

阿根廷总统重申对马尔维纳斯群岛的主权

2025年04月03日08:09 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布宜诺斯艾利斯4月2日电（记者张铎 王钟毅）阿根廷总统米莱2日在首都布宜诺斯艾利斯发表讲话，重申对马尔维纳斯群岛（英称福克兰群岛）的主权。

　　4月2日，阿根廷总统米莱在布宜诺斯艾利斯举行的纪念马尔维纳斯群岛战争活动上发表讲话。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

　　4月2日，阿根廷总统米莱在布宜诺斯艾利斯举行的纪念马尔维纳斯群岛战争活动上发表讲话。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

　　米莱当天在出席纪念马尔维纳斯群岛战争的活动时说，一个强大的国家才会受到尊重，阿根廷应成为一个强大的国家，让马尔维纳斯群岛上的居民愿意成为阿根廷人。他承诺，将穷尽一切外交手段，使该群岛回归阿根廷。

　　4月2日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的纪念马尔维纳斯群岛战争活动上，一名老兵在纪念碑前敬礼。新华社记者 张铎 摄

　　4月2日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的纪念马尔维纳斯群岛战争活动上，一名老兵在纪念碑前敬礼。新华社记者 张铎 摄

　　阿根廷和英国一直对马岛主权存有争议。1982年4月2日，阿、英两国因马岛主权归属问题爆发战争，战争以英国胜利而告终。阿根廷战败后一直没有放弃对马岛主权的要求，英国则拒绝与阿根廷就马岛主权问题进行谈判。

　　4月2日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的纪念马尔维纳斯群岛战争活动上，老兵在纪念碑前敬礼。新华社记者 张铎 摄

　　4月2日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的纪念马尔维纳斯群岛战争活动上，老兵在纪念碑前敬礼。新华社记者 张铎 摄

　　4月2日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的纪念马尔维纳斯群岛战争活动上，老兵在纪念碑前敬礼。新华社记者 张铎 摄

　　4月2日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的纪念马尔维纳斯群岛战争活动上，老兵在纪念碑前敬礼。新华社记者 张铎 摄

　　4月2日，纪念马尔维纳斯群岛战争活动在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行。新华社记者 张铎 摄

　　4月2日，纪念马尔维纳斯群岛战争活动在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行。新华社记者 张铎 摄

(责编：刘洁妍、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部