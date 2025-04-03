新华社布宜诺斯艾利斯4月2日电（记者张铎 王钟毅）阿根廷总统米莱2日在首都布宜诺斯艾利斯发表讲话，重申对马尔维纳斯群岛（英称福克兰群岛）的主权。

4月2日，阿根廷总统米莱在布宜诺斯艾利斯举行的纪念马尔维纳斯群岛战争活动上发表讲话。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

米莱当天在出席纪念马尔维纳斯群岛战争的活动时说，一个强大的国家才会受到尊重，阿根廷应成为一个强大的国家，让马尔维纳斯群岛上的居民愿意成为阿根廷人。他承诺，将穷尽一切外交手段，使该群岛回归阿根廷。

4月2日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的纪念马尔维纳斯群岛战争活动上，一名老兵在纪念碑前敬礼。新华社记者 张铎 摄

阿根廷和英国一直对马岛主权存有争议。1982年4月2日，阿、英两国因马岛主权归属问题爆发战争，战争以英国胜利而告终。阿根廷战败后一直没有放弃对马岛主权的要求，英国则拒绝与阿根廷就马岛主权问题进行谈判。

4月2日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的纪念马尔维纳斯群岛战争活动上，老兵在纪念碑前敬礼。新华社记者 张铎 摄

4月2日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的纪念马尔维纳斯群岛战争活动上，老兵在纪念碑前敬礼。新华社记者 张铎 摄

4月2日，纪念马尔维纳斯群岛战争活动在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行。新华社记者 张铎 摄

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