新华社北京4月3日电 美国总统特朗普2日在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。

明码标价

特朗普在白宫玫瑰园对媒体说，“对等关税”“不完全对等”，美国将收取其他国家和地区“向我们收取关税的大约一半”。“对我们不好的国家和地区，我们将计算总额，包括非货币壁垒。”特朗普称。

他宣布，美国将对从其他国家和地区进口的商品征收10%的最低基准关税。

特朗普展示了一张标注“对等关税”的大幅表牌，写有美国计划对哪些贸易伙伴征税以及征多少关税。其中，英国10%，巴西10%，澳大利亚10%，菲律宾和以色列17%，欧盟20%，日本24%，韩国25%，印度26%，南非30%，瑞士31%，印度尼西亚32%，斯里兰卡44%，越南46%，柬埔寨49%……

特朗普还说，从3日开始，美国将对所有外国制造的进口汽车征收25%的关税。汽车关税将涵盖汽车、轻型卡车、发动机、变速器、锂离子电池以及轮胎、减震器和火花塞电线等较小的零部件。其中针对汽车零部件的关税将不迟于5月3日开始征收。

令人意外的是，特朗普表示，汽车关税还将覆盖所有进口电脑，包括笔记本和台式电脑，税率为4%。

特朗普宣称，新的关税措施旨在促进美国制造业，“让美国再次富裕”，“就业岗位和工厂将会回来”。

白宫称，10%的基准关税将于4月5日开始，而对不同贸易伙伴的更高关税将于4月9日开始。

损人害己

随着特朗普公布新关税政策，美元对欧元汇率下跌1%。

在特朗普宣布关税政策之前的几个小时，美国股市剧烈波动。纳斯达克指数期货跌幅扩大至2.4%，标准普尔500指数期货下跌1.6%。路透社说，这意味着投资者预期3日股市开盘后会大跌。

特朗普声称，宣布征收“对等关税”的4月2日将是美国的“解放日”。但经济学家和投资者警告，“对等关税”政策不仅冲击贸易伙伴，也将损害美国消费者利益，拖累美国自身经济增长。

3月4日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社记者刘亚南摄

经济学家担心，特朗普的关税政策将不可避免地推高美国通货膨胀并损害消费者信心。摩根大通首席全球经济学家布鲁斯·卡斯曼3月早些时候表示对美国经济高度担忧，预计今年美国经济衰退的概率约为40%，明显高于年初预测的30%。

耶鲁大学预算实验室的预测显示，“对等关税”实施后，如果其他国家不采取报复措施，美国个人消费支出价格短期将上涨1.7%，2025年实际GDP增长率将下降0.6个百分点；如果其他国家采取报复措施，美国个人消费支出价格涨幅将扩大至2.1%，实际GDP增长率将下降1个百分点。

将遭反制

目前，欧盟以及美国多个贸易伙伴均已表示将要以报复性关税及其他反制措施回应美国的关税政策。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯3日表示，“特朗普政府的关税政策没有逻辑依据，违背我们两国伙伴关系的基础”“这不是朋友的行为”。

欧洲议会最大党团欧洲人民党主席曼弗雷德·韦伯2日晚表示：“对于我们的美国朋友来说，今天不是‘解放日’，而是‘怨恨日’。特朗普的关税政策并非捍卫公平贸易，而是出于恐惧而攻击公平贸易。”

欧盟委员会主席冯德莱恩1日在法国斯特拉斯堡举行的欧洲议会全会上说，美国加征关税的做法是错误的，广泛加征关税只会让国际贸易状况变得更糟。欧盟有强有力的反制计划，必要时将反击美国关税政策。

3月12日，在法国斯特拉斯堡，欧盟委员会主席冯德莱恩发表新闻声明。新华社发（欧盟供图）

路透社2日援引加拿大总理办公室消息源报道，加拿大总理卡尼和墨西哥总统辛鲍姆1日通话，讨论了加方“打击美国不合理贸易行动”的计划。卡尼办公室在一份声明中说：“面对未来充满挑战的时代，卡尼总理和辛鲍姆总统强调了在尊重每个国家主权的同时维护北美的竞争力的重要性。”

德国总理朔尔茨3月30日在2025年汉诺威工业博览会开幕式上说，自由贸易是全球繁荣的基石，但美国总统特朗普推行的保护主义政策正使其面临严峻挑战。他警告，美方不断加征关税将加剧全球不确定性，加深世界经济分裂，这对绝大多数企业而言绝非好兆头。他强调，贸易战没有真正的赢家，只会损害所有参与方的利益，包括美国自身。

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