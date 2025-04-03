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美法官决定永久撤销针对纽约市长亚当斯的刑事起诉

2025年04月03日08:07 | 来源：新华网
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　　新华社纽约4月2日电（记者刘亚南）美国纽约南区联邦法院一名法官2日作出决定，永久撤销针对纽约市长埃里克·亚当斯涉嫌腐败的刑事起诉。

　　该法官在当天签署的一份文件中说，同意联邦检察官撤销针对亚当斯涉腐败刑事起诉的请求，但不同意检方保留未来重启这一诉讼的权利。美国司法部在这一案件中的立场暗示，如果官员行为符合现政府的政策优先事项，他们可能会得到特殊待遇。这在根本上与司法平等的基本原则不相容。因而，他决定永久撤销这一案件。

　　美国司法部2月10日发布备忘录，指示联邦检察官尽快撤销针对亚当斯的涉腐败刑事起诉。司法部称作出这一决定并非基于对该案证据或法理的评估，而是基于这一起诉的时机和原联邦检察官的公开行动已威胁到程序的完整性。此外，该诉讼还过度影响到亚当斯全力应对非法移民和暴力犯罪的工作，尤其是影响其支持联邦政府打击非法移民的工作。2月14日，联邦检察官向纽约南区联邦法院提出撤销针对亚当斯刑事起诉的动议，但保留在未来重启这一诉讼的权利。2月21日，纽约南区联邦法院法官决定，针对亚当斯的刑事审判将无限期休庭。

　　2024年9月，亚当斯因涉嫌受贿和欺诈被联邦检方起诉，成为纽约市历史上首个受到刑事起诉的在任市长。警察出身的亚当斯自2022年1月起担任纽约市第110任市长，是该市历史上第二位非洲裔市长。

(责编：刘洁妍、张悦)

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