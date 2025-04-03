打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

丹麦首相：不会允许格陵兰岛被美国接管

2025年04月03日08:07 | 来源：新华网
小字号

　　新华社奥斯陆4月2日电（记者张玉亮 朱昊晨）哥本哈根消息：丹麦首相弗雷泽里克森2日在格陵兰岛表示，丹麦政府不会允许格陵兰岛被美国接管。

　　弗雷泽里克森当天下午抵达格陵兰岛首府努克，开始进行为期3天的访问。她对媒体说，她此访主要目的是与格陵兰岛自治政府领导人就外交与安全形势进行讨论，并探讨如何应对这一“非常艰难的任务”。

　　弗雷泽里克森强调，在面对外部压力时，格陵兰岛、丹麦与欧洲必须团结一致。“在美国对格陵兰岛在主权、边界和未来等方面施加压力的情况下，我们必须站在一起。”

　　格陵兰岛3月28日组成新一届自治政府。同一天，美国副总统万斯率代表团访问位于格陵兰岛北部的美国皮图菲克太空基地并发表讲话说，格陵兰岛对美国至关重要，美国需要确保在北极的领导作用。希望格陵兰岛选择与美国合作，格陵兰岛“在美国安全保护伞下比在丹麦安全保护伞下会好得多”。

　　格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国总统特朗普今年上任以来多次扬言要得到格陵兰岛，并声称不排除动用武力的可能性。特朗普的要求遭到丹麦及格陵兰岛居民谴责和反对。

(责编：刘洁妍、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部