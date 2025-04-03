新华社奥斯陆4月2日电（记者张玉亮 朱昊晨）哥本哈根消息：丹麦首相弗雷泽里克森2日在格陵兰岛表示，丹麦政府不会允许格陵兰岛被美国接管。

弗雷泽里克森当天下午抵达格陵兰岛首府努克，开始进行为期3天的访问。她对媒体说，她此访主要目的是与格陵兰岛自治政府领导人就外交与安全形势进行讨论，并探讨如何应对这一“非常艰难的任务”。

弗雷泽里克森强调，在面对外部压力时，格陵兰岛、丹麦与欧洲必须团结一致。“在美国对格陵兰岛在主权、边界和未来等方面施加压力的情况下，我们必须站在一起。”

格陵兰岛3月28日组成新一届自治政府。同一天，美国副总统万斯率代表团访问位于格陵兰岛北部的美国皮图菲克太空基地并发表讲话说，格陵兰岛对美国至关重要，美国需要确保在北极的领导作用。希望格陵兰岛选择与美国合作，格陵兰岛“在美国安全保护伞下比在丹麦安全保护伞下会好得多”。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国总统特朗普今年上任以来多次扬言要得到格陵兰岛，并声称不排除动用武力的可能性。特朗普的要求遭到丹麦及格陵兰岛居民谴责和反对。

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