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现场直击｜缅甸震后灾民安置需求凸显　国际社会持续守望相助

2025年04月03日08:04 | 来源：新华网
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　　新华社仰光4月2日电　现场直击｜缅甸震后灾民安置需求凸显　国际社会持续守望相助

　　新华社记者

　　自缅甸3月28日强震以来，实皆省、曼德勒省和首都内比都等重灾区房屋被毁、余震密集，大量灾民连续数日露宿街头。

　　新华社记者2日上午在曼德勒市城内看到，昔日游人如织的河滨大道如今遍布临时支起的帐篷。灾民用篷布、床单、尼龙绳草草搭成帐篷，捡来草席、折叠桌、塑料凳，作为一家人的栖身之所。

　　条件更差者，只能席地而坐。人行道的树下，铺开的纸壳上，男女老少挤在一起。妇女怀抱幼儿，不断摇着蒲扇驱赶蚊蝇，愁眉紧锁。

　　近40度高温下，十来分钟的车程，记者沿途所见全是这般景象，灾民安置刻不容缓！

　　地震导致清洁供水中断，当地人不得不另寻他法，解决洗漱、如厕等基本需求。人们在水质浑浊的伊洛瓦底江里和衣沐浴、洗衣。

　　四月底五月初，缅甸将进入长达小半年的雨季。受气候变化影响，近年来当地台风、热带风暴等气象灾害越发频繁，灾后重建恐叠加飓风、洪涝、山体滑坡等不利因素。由于地震对基础设施造成严重破坏，严重影响缅甸各级政府机构运行，设施抢修、防疫清理、灾民安置等工作面临巨大挑战。

　　自3月31日至今，联合国人道主义事务协调厅、联合国儿基会、世界卫生组织等多家机构接连发布报告，呼吁外界关注缅甸震后人道形势恶化的风险。

　　4月2日，中国红十字国际救援队第二梯队先遣队9人抵达仰光，简单休整后星夜赶往曼德勒震区，开展灾后赈济、供水和大众卫生、防疫消杀等工作。

　　第二梯队共计22人，由中国红十字总会增派，另外的13名成员将于3日从国内出发。据总会介绍，队伍携带5个供水单元和100套应急厕所，可满足不低于1.5万人生活用水需求以及5000名受灾民众如厕需求。队伍将同时开展健康教育、防疫消杀以及安置点建设和救灾物资发放等工作。

　　在曼德勒、实皆、内比都等重灾区，包括中国救援人员在内的多方力量仍在全力搜救。4月2日凌晨，在内比都，缅方与土耳其救援队合力救出一名受困五日的年轻男子；2日17点40分许，中国救援队伍在曼德勒市成功救出一名已被困近125小时的男子。截至2日晚间，中国救援人员已救出9名幸存者。2日下午，缅消防部门从实皆省倒塌宾馆内救出一名被困约122小时的男子。

　　据缅甸广播电视台2日最新消息，此次强震已造成3003人死亡、4515人受伤，另有351人失踪。根据联合国人道主义事务协调厅评估，通信持续中断等因素导致灾情报告滞后，重灾区多座城市人口稠密，实际伤亡数字恐怕更高。

　　缅甸领导人敏昂莱已宣布将3月31日至4月6日定为全国哀悼周。4月1日，缅甸全国响起警报，为地震遇难者默哀一分钟。

　　一些国家和国际机构持续给予缅甸力所能及的帮助。

　　孟加拉国驻缅甸大使馆表示，孟方这批援助包括由55名专家组成的救援与医疗队，总计15吨的药品及医疗用品、干粮、饮用水和帐篷等物资。瑞士外交部4月1日发表声明说，已向缅甸派遣3名专家和提供1200套卫生用品，并计划拨款250万瑞郎（约283万美元）的人道主义援助。亚洲开发银行4月1日表示，将以现金和实物形式向缅甸地震灾区提供紧急人道援助。

(责编：刘洁妍、张悦)

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