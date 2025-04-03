新华社巴黎4月2日电（记者乔本孝）法国总统马克龙2日谈及法国极右翼领导人勒庞挪用公款案时说，法院独立做出的判决应得到尊重，对法官的威胁不可容忍。

法国政府发言人索菲·普里马在新闻发布会上说，马克龙在当天例行的内阁会议上表示，司法独立是法国民主制度的支柱，人人都平等享有公正司法。

勒庞3月31日被法国一家法院判决挪用公款罪名成立，处以监禁和罚金，且5年内不得参选公职。这一判决或使勒庞无缘2027年法国总统选举，在法国政坛及国际社会引发关注。

被定罪后，勒庞与其所在政党国民联盟称判决是出于政治动机，目的是将她从下届总统选举中“除名”，并称法国已失去民主与法治。

另据法媒报道，勒庞案一审主办法官遭到人身威胁，警方已安排专门人员保护。

勒庞已提出上诉。巴黎上诉法院4月1日表示，将在2026年夏季做出裁决。法媒分析指出，若法院如期裁决且勒庞上诉成功，那她仍有望参选总统。

勒庞在法国近期民调中表现突出。她曾3次竞选总统，在2017年、2022年总统选举中进入第二轮投票，但都输给了马克龙。

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