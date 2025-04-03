新华社北京4月2日电 美国持续空袭也门胡塞武装以及与伊朗紧张关系升温之际，美国防部长赫格塞思1日下令将“卡尔·文森”号航空母舰打击群调往中东地区，从而使美军在这一区域形成“双航母”打击群。

美国官员披露，过去一周左右时间内，6架B-2隐形战略轰炸机已经飞抵美国在印度洋迪戈加西亚岛的军事基地。五角大楼还下令把两个“爱国者”防空导弹营和一套“末段高空区域防御系统”（即“萨德”反导系统）部署到中东地区。

一些军事分析师说，从过往经验看，美军部署“双航母”，通常意味着即将动武。美军调动这些战略资产，可能不只是为了打击也门胡塞武装，还可能大规模空袭伊朗，摧毁伊朗核设施。这可能是为空袭胡塞武装甚至伊朗后应对对手的导弹袭击报复做准备。

五角大楼1日在一份声明中说，本应3月底结束部署任务的“哈里·杜鲁门”号航母打击群将继续在美军中央司令部任务区停留，目前在亚太地区活动的“卡尔·文森”号航母打击群将前往红海会合。同时，“尼米兹”号航母打击群将调往西太平洋填补“卡尔·文森”号留下的空白。

声明说，美军还将向中东调遣更多战机中队及其他空中力量增强空中支援能力。美国有线电视新闻网(CNN)报道称，这番话相当于证实了媒体关于美军近来秘密调遣多架B-2A型隐形战略轰炸机前往印度洋迪戈加西亚基地的报道。

军事航空分析师彼得·莱顿告诉CNN记者，6架战略轰炸机部署到迭戈加西亚基地，可能不只是为了打击胡塞武装。“要打击深藏地下的胡塞武装目标，两架或三架或许足够，但部署6架是一个大动作。”

B-2A是美军现役最先进的远程战略轰炸机，最大航程可达1.1万公里，可携带核弹，还配备了美国威力最大的炸弹——重达3万磅的GBU-57重型钻地炸弹。法新社报道称，一些军事专家说这可以用来打击伊朗地下核设施和军事设施。

近日，美军多架C-17运输机和KC-135加油机抵达迭戈加西亚基地，为轰炸机远程部署提供保障。这些不同寻常的迹象表明，美军似乎在酝酿大规模远程打击。迪戈加西亚岛距伊朗本土大约3800公里，处在B-2A作战半径之内。

美国去年10月在以色列部署一套“萨德”系统，帮助以方拦截胡塞武装袭击以色列的导弹。据以色列《耶路撒冷邮报》报道，最近一次拦截是在3月30日。

据以色列媒体报道，美军中央司令部司令库迈克尔·库里拉本周早些时候到访以色列国防部，与以国防军总参谋长埃亚勒·扎米尔举行了长时间会晤。以色列电视十四台报道称，对伊朗的大规模打击即将发生，可能是美国或以色列独自进行，也可能是联手空袭。

报道说，对伊朗的打击可能旨在摧毁伊朗核设施，并沉重打击伊朗伊斯兰革命卫队，进而为伊朗内部重大变化创造机会，甚至可能导致伊朗政权更迭。

美国总统特朗普3月31日称将继续打击也门胡塞武装。他同时威胁胡塞武装及伊朗：“真正的痛苦尚未到来。”特朗普日前接受美国全国广播公司采访时警告称，如果伊朗不朝着达成协议的方向前进，将面临“前所未有的军事行动”。伊朗最高领袖哈梅内伊3月31日表示，伊朗将“强力回应”所受的威胁。（记者：胡若愚、高山）

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