新华社俄罗斯布拉戈维申斯克/中国黑河4月2日电 中俄边境行｜“孔子学院是俄中间独特人文桥梁”——访俄罗斯布拉戈维申斯克国立师范大学孔子学院俄方院长库哈连科

新华社记者胡晓光 刘恺 陈畅

俄罗斯布拉戈维申斯克国立师范大学孔子学院俄方院长尼古拉·库哈连科日前接受新华社记者专访时说，孔子学院是俄中之间的独特人文桥梁，在普及中国知识方面发挥着重要作用。

3月20日，在俄罗斯布拉戈维申斯克，俄罗斯布拉戈维申斯克国立师范大学孔子学院俄方院长尼古拉·库哈连科接受新华社记者专访。新华社发（郭飞洲摄）

库哈连科在这家孔子学院工作已经18年。他说，俄罗斯人对中文和中国文化的兴趣日益浓厚。“2007年，黑河学院与布拉戈维申斯克国立师范大学合作建立孔子学院，当时只有约70名学生，而现在各年龄段学生人数达450人，其中有大中小学生，也有商人。”库哈连科说，“孔子学院是连接俄罗斯和中国的独特人文桥梁，在普及关于我们友好邻邦中国的知识方面发挥着非常重要的作用。”

库哈连科表示，为提升中文在当地的普及度，俄方近年推出一些新举措。2022年，阿穆尔州倡导在布拉戈维申斯克市所有中小学开设中文课程。“据我了解，这一做法还将推广到阿穆尔州其他城市。”他说，俄罗斯总统普京指示将布拉戈维申斯克打造成俄中商务合作中心，因此布拉戈维申斯克国立师范大学孔子学院承担着培养中文教师和对华合作人才的任务。

3月20日，在俄罗斯布拉戈维申斯克，老师在布拉戈维申斯克国立师范大学孔子学院授课。新华社发（郭飞洲摄）

谈及与中国高校的合作，库哈连科说，布拉戈维申斯克国立师范大学早在1989年就与黑河学院开始合作，双方在体育、科学和文化等领域联合举办过许多活动。“我们两所大学的合作是俄中高校合作的典范。”

库哈连科介绍说，目前有700多名中国学生在该校就读，包括预科生、本科生、研究生等。他认为，布拉戈维申斯克国立师范大学拥有良好的教育质量和临近中国的区位优势，这是该校能吸引中国学生的重要原因。

说起未来的发展计划，库哈连科表示，考虑到俄罗斯人对中文和中国文化的兴趣与日俱增，他希望在阿穆尔州其他城市开设孔子学院中文教学点。“我们已经在阿穆尔州第二大城市别洛戈尔斯克开设了一家这样的机构，但我们还有许多快速发展的城市，那里的学生对中文也很感兴趣。”

库哈连科说，科学、教育和文化是建立经济联系的基础，“因此，丰富有关邻国语言、传统等方面的文化知识非常重要。”

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