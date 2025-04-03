新华社北京4月2日电 题：“伤人八百，自损一千”——“对等关税”将反噬美国经济

新华社记者周思雨 欧阳为 樊宇

美国总统特朗普计划4月2日宣布对贸易伙伴征收“对等关税”的措施。这被认为是美国本届政府影响范围最广、冲击力度最大的关税政策。分析人士指出，“对等关税”将对美国家庭、产业和宏观经济造成多重反噬。

无处可躲 通胀风险高企

美国竞争企业协会高级经济学家瑞安·扬认为：“在通胀仍未得到控制之际，特朗普的关税已在推高消费者价格。最新一轮关税只会让问题变得更糟。”

美国商务部3月28日公布的数据显示，2月美国个人消费支出（PCE）价格指数环比上涨0.3%，同比增长2.5%；剔除食品和能源价格后的核心PCE价格指数环比增长0.4%，同比涨幅为2.8%。分析人士认为，最新数据凸显美国政府加征关税背景下，通胀挑战正在加大。

美国耶鲁大学预算实验室预测，“对等关税”实施后，如果其他国家不采取报复措施，美国PCE短期将上涨1.7%，2025年实际国内生产总值（GDP）增长率将下降0.6个百分点；如果其他国家采取报复措施，美国PCE涨幅将扩大至2.1%，实际GDP增长率将下降1个百分点。

“来自福克斯的现在直播”网站刊文说，“对等关税”将增加大大小小的美国企业从其他国家购买商品的成本。对于消费者来说，这可能意味着从汽车、家电到汽油、杂货所有商品价格都将上涨。

美国银行全球研究部经济学家斯蒂芬·朱诺等人近日发布研究报告显示，通胀高于美国联邦储备委员会目标的时间越长，通胀预期向上脱离锚定水平的几率就越高。若出现这一情况，美联储稳定物价将变得更为困难。

耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇在《南华早报》网站发文说，面对加征关税导致的价格上涨，以应对通胀为重的美联储可能会对削减政策利率持谨慎态度。“美国人似乎将迎来一段持久的高物价时期。”

“经济衰退风险高得令人不安，而且不断上升。”穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪说，特朗普的关税计划如果持续3到5个月，足以“将经济推入衰退”。

钱包缩水 消费引擎熄火

美国有线电视新闻网刊文指出，特朗普希望通过征收“对等关税”来施压其他国家，这可能会令美国消费者付出尤其高昂的代价。

当前，美国消费者信心持续下跌，“对等关税”将进一步增加家庭用品开支，侵蚀家庭消费力，加剧家庭财务恶化，加重美国家庭负担。

美国世界大型企业研究会最新数据显示，美国3月消费者信心指数为92.9，低于市场预期的94.2和2月的98.3，连续第四个月下降。反映短期收入前景、商业和就业市场环境的消费者预期指数降至65.2，为12年来最低水平。消费者预期指数降至80之下通常是经济将出现衰退的信号。

赞迪认为，新关税将引发诸多后果，例如中低收入者生活成本上升、高收入者因股市动荡而财富大量蒸发、美国企业面临新关税、其他国家实施报复性关税等。

美国全国零售商联合会发表声明指出，“对等关税”将对零售业供应链造成“极大破坏”，导致美国家庭承受更高商品价格。

纽约联储银行发布的2月消费者预期调查数据显示，消费者认为今后3个月无法支付信用卡最低还款额的可能性升至14.6%，为2020年4月以来最高水平；预计未来一年家庭财务状况恶化的比例升至27.4%，为2023年11月以来最高水平。

特朗普在第一任期内曾对重要贸易伙伴加征关税。智库美国行动论坛的统计结果表明，那4年里，保护主义政策每年给美国消费者造成的损失约570亿美元。

耶鲁大学预算实验室估测，美国实施“对等关税”后，如果其他国家不采取报复措施，美国低、中、高收入家庭平均将损失1000美元、1700美元、4300美元；如果其他国家采取报复措施，相应损失将分别升至1300美元、2100美元、5400美元。

美国凯托学会经济与贸易问题专家斯科特·林西科姆说：“人人都在谈论美国消费者受到保护主义伤害。”

扰乱供应 削弱工业根基

担忧制造成本上升、供应链中断、竞争力下降、其他国家反制……“对等关税”将冲击美国各行各业，尤其是依赖进口原材料和零部件来维持生产的制造业企业。

“这次（4月2日）更广泛的关税意味着更多痛苦。”荷兰国际集团智库网站刊文指出，美国进口商在货物抵达美国港口时支付关税。除非他们能说服外国生产商大幅降价，否则将不可避免地面临更高成本。美国制造业的规模需要扩大一倍以上，才能抵消对进口的需求。这并非一朝一夕就能实现，也表明美国经济将面临更高成本。

2月15日，在墨西哥新莱昂州哥伦比亚镇，货车通过一处边检站后，准备从国际桥跨越格兰德河进入美国。新华社记者 李梦馨 摄

文章说，2024年美国进口4740亿美元汽车整车、零部件和发动机，近3000亿美元电脑整机、配件和半导体，620亿美元民用飞机、零部件和发动机，1120亿美元手机，2470亿美元药物制剂，这些行业将受到最严重影响。

国际电子工业联接协会（IPC）总裁兼首席执行官约翰·米切尔表示，大多数美国电子产品制造商都依赖复杂的全球供应链来支持其国内业务。迁移这些供应链成本昂贵且速度缓慢，还会对电子产品的质量和可靠性构成风险。“IPC担心新关税（“对等关税”）将提高制造成本、扰乱供应链……进一步削弱美国电子工业基础。”

乌兹别克斯坦政治观察家哈利洛夫认为，进口商品价格上涨会增加美国企业和消费者的负担，而出口企业会因其他国家的反制措施面临市场准入障碍，美国企业的国际竞争力将被削弱。

瑞安·扬指出，“对等关税”将损害美国工业。美国大部分进口产品不是消费品，而是美企在本国生产产品时使用的资本设备和其他投入。这些关税将提高企业成本，削弱销售，减少就业。

美国劳工部数据显示，美国2月非农部门新增15.1万个就业岗位，失业率为4.1%，均不及市场预期。分析人士认为，这表明部分企业在关税政策和经济前景不明朗的预期下暂停了招聘。

高盛集团预计，由于关税飙升可能阻碍经济增长、重燃通胀并推高失业率，未来12个月美国经济出现衰退的概率升至35%，高于此前预期的20%。“4月2日关税带来的风险比许多市场参与者此前假设的要大。”

伤人八百，自损一千。美国“对等关税”政策百害而无一利。

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