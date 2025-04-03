新华社里约热内卢4月2日电（记者赵焱 陈威华）为期4天的2025拉丁美洲航空航天与防务展（又称巴西防务展）1日在巴西里约热内卢开幕，数十家来自中国的参展商携各类军用和民用设备参展，期待进一步开拓拉美市场。

这是4月1日在巴西里约热内卢举行的2025年巴西防务展上拍摄的同方威视展台。新华社记者 王天聪 摄

巴西海军军方人员亚历山大·雷斯在同方威视展台前驻足良久，他看中一款爆炸物检测装置，认为这种新一代安保设备有很高的实用价值。

4月1日，在巴西里约热内卢举行的2025年巴西防务展上，参观者在江苏铁锚科技股份有限公司展台与工作人员交换名片。新华社记者 王天聪 摄

同方威视巴西公司贸易经理弗洛里亚诺表示，同方威视带来的新产品和最现代化的解决方案可应用在机场、大型活动现场等，能大幅提升当地针对非法违禁品、可疑活动的检测能力。

不少中国地方民营企业也组团参展，带来反恐防暴、城市民防等相关产品。比如，特种玻璃专业生产厂家江苏铁锚科技股份有限公司首次亮相巴西防务展，带来防弹玻璃、防弹插板等产品。

这是4月1日在巴西里约热内卢举行的2025年巴西防务展上拍摄的中国展区展台。新华社记者 王天聪 摄

巴西防务展始于1997年，由巴西国防部主办，是拉美地区最具影响力的防务展会。本届展会至4日结束，来自全球400多个品牌的产品参展。

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