新华社北京4月2日电 俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫1日接受俄罗斯媒体采访时表示，俄方无法接受美国提出的“当前形式”的乌克兰方案，缘由是其无法解决俄方认定的俄乌冲突根源问题。

2020年6月22日，俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫抵达位于奥地利维也纳的下奥地利宫参加美俄新一轮军控对话。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

里亚布科夫当天接受俄罗斯《国际事务》杂志采访时表示，俄方“非常认真地对待”美方就结束俄乌冲突提出的“模式和解决方案”，但无法全盘接受其“当前形式”，缘由是方案没有回应俄方的主要诉求，无法解决与冲突根源相关的问题。

媒体认为，这番表态意味着俄美迄今无法弥合有关结束俄乌冲突的意见分歧，双方谈判陷入僵持。为达成俄乌和平协议，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京先前提出希望乌克兰放弃加入北大西洋公约组织、限制乌军规模等要求，遭乌方拒绝。

以美国为首的北约虽名义上为军事防御组织，近年来却不断膨胀，从地缘政治等多个层面挤压俄罗斯的生存空间。

这是3月24日在沙特阿拉伯首都利雅得拍摄的美俄代表团举行会谈的酒店。新华社记者王东震摄

上月底，俄罗斯和美国代表团在沙特阿拉伯举行会谈。俄方表示，双方在会谈中敲定了一份暂时免受攻击的俄罗斯和乌克兰能源基础设施清单，俄方全面落实停止打击乌能源设施，但乌军对俄方能源设施的袭击并未停止。

另据不愿公开姓名的消息人士说法，俄罗斯负责对外投资和经济合作的总统特别代表基里尔·德米特里耶夫预期本周访问美国，将与美国中东问题特使史蒂文·威特科夫会晤。美国有线电视新闻网报道，两人将围绕结束俄乌冲突以及加强俄美关系展开交流。

路透社援引美国政府知情官员的话报道，政府高层最近几天讨论认为，美国可能无法在今后数月内促成俄乌和平协议，美方正起草新计划以分别向乌克兰和俄罗斯施压。

这是3月18日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫。新华社记者白雪骐摄

报道称，数周来，美国多名高官对乌克兰不愿与美国达成矿产协议、不愿参与和平谈判抱怨连连。最近数天，这些官员愈加对俄罗斯感到沮丧。

特朗普3月30日接受媒体采访时分别向乌克兰和俄罗斯施压。按照他的说法，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基如果试图拒绝美乌矿产协议，“将有大麻烦”。特朗普还称，他对普京“非常生气”，如果因俄罗斯的原因导致俄乌不能达成停火协议，美国可能对俄罗斯石油买家征收次级关税。

次日，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫回应说，有关“特朗普对普京非常生气”的媒体报道，相关内容是转述，并非直接引述。

分析人士认为，特朗普政府今年1月上任以来，在俄乌问题上的表述不断变化，反映出美国仅靠施压、利诱等“技术”手段就想“速战速决”解决乌克兰危机并不现实。（王逸君）

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