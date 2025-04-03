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痛批特朗普　美国民主党参议员“霸麦”逾25小时破纪录

2025年04月03日07:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月2日电　3月31日晚开始在参议院连续“霸麦”超过25小时，抨击美国总统唐纳德·特朗普的政策，美国民主党参议员科里·布克刷新了美国参议员马拉松式发言纪录。

　　这是1月6日在美国首都华盛顿拍摄的美国国会大厦外景。新华社记者胡友松摄

　　这是1月6日在美国首都华盛顿拍摄的美国国会大厦外景。新华社记者胡友松摄

　　布克现年55岁，来自新泽西州，3月31日晚登上参议院讲台。据美联社报道，他站了25小时5分钟后一瘸一拐走下台，其间大部分时间在说话，只在同僚提问时“闭嘴”，打破了已故参议员斯特罗姆·瑟蒙德1957年8月创下的在参议院讲台上“霸麦”24小时18分钟的纪录。

　　布克批驳特朗普大幅削减政府开支等政策，指责特朗普上台以来“给美国人的安全、金融稳定性、民主的核心基础造成很多损害”，使“国家陷入危机”。

　　布克全程站着讲话，不时换脚站立或靠着讲台，中间喝了几杯水。他后来告诉媒体，他事先曾节食数日，上台前一段时间停止饮水，演讲期间腿一度累得抽筋。

　　布克在讲话中读了多封选民来信。其中一人在信中说，对特朗普有关觊觎加拿大和丹麦自治领地格陵兰岛的言论感到吃惊。

　　这名曾是斯坦福大学橄榄球队队员的参议员在演讲一开始就表示，只要“体力允许”就会一直站在台上。不过，距离打破纪录仅几小时之际，布克表示“油箱里的油不多了”。

　　代表康涅狄格州的民主党参议员克里斯·墨菲在现场全程听完布克讲话。2016年，墨菲在参议院就枪支管控立法“站台”近15个小时发表演讲，当时布克全程陪伴。

　　美国参议员时常采用冗长发言战术，阻滞对他们所反对法案的表决。不过，布克的发言只是泛泛批评特朗普政策，不属于意在拦截某个立法或提名的阻滞战术。

　　布克的长篇大论能产生多大影响？按美联社说法，民主党眼下在参众两院都不占优势，几乎完全失去立法权，因此转向程序性操作，以对抗共和党。

　　美国有线电视新闻网认为，民主党选民不断施压，要求民主党对特朗普采取更强硬立场。布克的演讲是民主党议员在特朗普第二任期内迄今最引人注目的抗议行动，但只是“象征性”反击。

　　布克2013年起担任联邦参议员，是第一个代表新泽西州的非洲裔参议员，也是100名联邦参议员中仅有的5名非洲裔参议员之一。（欧飒）

(责编：刘洁妍、张悦)

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