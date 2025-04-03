新华网雅温得4月2日电（记者王泽）恩贾梅纳消息：中国援乍得农业第八期技术援助项目农机捐赠移交仪式3月31日在乍得东凯比河大区邦戈尔市举行，中国专家组与乍得农业生产与产业化部签署捐赠文书，把水泵组和手扶拖拉机等一批农机设备移交给乍方。

乍得农业生产与产业化部部长凯达·巴拉（前排左二）和中国援乍得农业第八期技术援助项目专家组组长何桥生（前排右三）共同启动水泵机组。（中国援乍得农业第八期技术援助项目供图）

乍得农业生产与产业化部部长凯达·巴拉在致辞中高度评价中乍农业技术合作。他说，“中国援乍农业技术项目是乍得农业发展的最佳伙伴之一。”中国援乍农业技术组捐赠的农机将极大提升灌溉效率，惠及数千农户，为2029年邦戈尔打造“全区粮库、全国粮仓”的目标注入强大动力。

乍得农业生产与产业化部部长凯达·巴拉（右二）和中国援乍得农业第八期技术援助项目专家组组长何桥生（右一）考察项目试验示范田。（中国援乍得农业第八期技术援助项目供图）

中国援乍得农业第八期技术援助项目专家组组长何桥生说，此次移交的水泵组将覆盖约200公顷农田，能在一定程度上解决邦戈尔水泵站设备老旧问题，提升区域灌溉效率，为粮食增产提供技术保障。他说：“本次捐赠是落实中非携手推进现代化‘十大伙伴行动’中的兴农惠民伙伴行动，也是深化中乍农业合作的重要举措。”

仪式上，巴拉与何桥生共同启动水泵机组，还共同发动了一台拖拉机，引得围观的当地群众热烈欢呼。随后，巴拉一行考察了项目试验示范田。

自2006年中乍复交至今，中国先后向乍得派遣8个批次农业专家组，援乍得农业第八期技术援助项目自2024年3月起实施，为期3年。主要实施内容包括开展水稻优良品种引种试验示范种植等。

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