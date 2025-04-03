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第五届中国－巴拉圭关系研讨会聚焦合作新机遇

2025年04月03日07:53 | 来源：新华网
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　　新华社圣保罗4月1日电（记者陈昊佺　李魏欣）亚松森消息：近日，第五届中国－巴拉圭关系研讨会以线上形式举行，巴拉圭政界与商界代表深入探讨中国发展为巴拉圭带来的机遇，并交流如何借鉴中国在减贫治理、科技创新和基础设施建设等领域的成功经验。

　　巴拉圭东方市市长米格尔·普列托曾多次访华，对中国在人工智能、电动汽车和高铁领域的成就印象深刻。“能够亲身感受今日中国的发展，是我一生难忘的经历。”

　　他认为，中国市场对巴拉圭农业充满机遇，而中国投资也将为巴拉圭经济发展注入新活力。“巴拉圭人民当前最迫切的需求是就业，我们必须做出真正有利于人民福祉的决定。”

　　巴拉圭参议员埃弗·比亚尔巴表示，中国不仅是巴拉圭的重要市场，其先进制造业更代表着全球高科技产业的发展方向。“中国技术已融入千家万户。”

　　巴拉圭汽车经销商管理人员塞尔希奥·韦拉斯克斯介绍，他们公司近期开始代理中国汽车品牌。他指出，中国汽车在保持高技术含量和创新优势的同时，价格仍然亲民，因而在拉美市场广受欢迎。“中国企业家行动力极强，总是竭尽全力满足消费者需求。我们巴拉圭商人与他们的合作十分愉快。”

　　本次研讨会在巴拉圭主流电视新闻频道C9N播出，并由巴拉圭知名主持人埃梅斯·莱昂纳多·鲁宾·戈多伊主持。

(责编：刘洁妍、张悦)

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