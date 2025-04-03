新华社布鲁塞尔4月1日电（记者张兆卿）欧盟委员会4月1日提出一项法规修订方案，提议在新的乘用车和厢式货车二氧化碳减排目标方面，给予欧洲汽车制造商更灵活的排放合规选项。

欧委会当天发布的新闻公报说，修订方案提议的灵活性措施将允许汽车制造商在2025年至2027年内，不按年度审核而是以这3年的平均二氧化碳排放水平来衡量是否达到减排目标。此举将使车企在个别年份排放超标时，仍可通过其他年份的超额减排来平衡。

按现行规定，未能通过年度二氧化碳排放审核的车企将面临巨额罚款。欧委会表示，修订后的措施将有助于保障汽车行业在清洁转型方面的投资能力。

这一方案还需得到欧洲议会和欧盟理事会批准。欧委会呼吁欧盟立法机构尽快就修订方案达成一致，以确保为汽车制造商及投资者提供可预见性和确定性。

今年3月初，欧盟委员会主席冯德莱恩在一场新闻发布会上表示，将于近期提交针对欧洲车企二氧化碳排放标准法规的修订方案，这将为汽车行业提供更多缓冲空间。

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