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世卫组织发布首个真菌感染检测和治疗报告

2025年04月03日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社日内瓦4月2日电  世界卫生组织1日发布首个关于真菌感染检测和治疗的报告，强调当前应对侵袭性真菌感染的药物和诊断工具严重短缺，迫切需要创新研发来填补空白。

　　世卫组织发布的公报说，真菌感染正成为日益严重的公共卫生问题，常见真菌感染对治疗药物的耐药性正在增加，这些感染对有严重基础疾病和免疫系统受损人群的影响尤为严重。

　　世卫组织“重点真菌病原体清单”（FPPL）分为“极度重要”“高度重要”和“中等重要”3类，其中被列为“极度重要”类别的真菌感染致死率可高达88%。世卫组织说，由于诊断工具匮乏、抗真菌药物供应有限以及新疗法研发过程缓慢且复杂，应对真菌感染充满挑战。

　　这份报告指出，过去10年，仅有4种新的抗真菌药物获得美国、欧盟或中国的监管机构批准上市。目前，有9种抗真菌药物正处于临床研发阶段，用于对抗最具健康威胁的真菌。然而，仅有3种候选药物处于临床研发最后阶段，意味着未来10年内将很少有这类药物获批。此外，尽管有22种药物处于临床前研发阶段，但考虑到早期药物研发阶段的高失败率、风险和挑战，这一数量远不能满足临床潜在需求。

　　报告强调，目前的抗真菌治疗方案存在许多问题，包括严重副作用、频繁的药物相互作用、药物的剂型有限以及需要长期住院治疗等。与此同时，针对由重点真菌病原体引发严重感染的抗真菌药物不足，儿童适用的治疗方案尤为缺乏。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月03日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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