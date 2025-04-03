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联合国官员谴责加沙急救车队遭袭击

2025年04月03日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社日内瓦4月2日电  联合国人权事务高级专员图尔克4月1日强烈谴责以色列军队3月23日袭击加沙急救车队，并要求就此展开“独立、迅速和彻底的”调查。

　　图尔克当天在一份声明中说，该袭击造成加沙15名医务人员和人道主义工作人员丧生。死者遗体后来被人发现埋在被毁车辆附近，“令人深感不安”。

　　声明还说，按照国际人道主义法，医务人员以及人道主义和应急工作人员必须得到冲突各方保护。同时，以色列作为占领方，有责任保护平民并为他们提供包括医疗服务在内的基本生存保障。

　　联合国人道主义事务协调厅驻巴勒斯坦被占领土办事处主任乔纳森·惠托尔3月30日在社交媒体平台发文说：“以军在拉法推进时，10名巴勒斯坦红新月会和6名民防部门急救人员被派去救助伤员。5辆救护车、一辆消防车以及一辆稍后赶来的联合国车辆遭到袭击，所有人员失联。”

　　巴勒斯坦红新月会和加沙地带卫生部门3月30日说，在加沙地带南部城市拉法发现失联一周的14名急救人员遗体，其中一些人双手被反绑。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处一名雇员遗体被一同发现。另有一名巴勒斯坦红新月会急救人员仍失联。

　　据美国哥伦比亚广播公司报道，以色列军方承认以军士兵朝一些救护车开火，却说那些是“哈马斯车辆”，称打死多名哈马斯成员。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月03日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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