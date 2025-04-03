马科斯·皮雷斯

美国利用关税手段在全球范围内进行讹诈，已成为世界经济最大的不稳定和不确定因素。面对美国人为制造的风险，各国应合作加以应对

近段时间，美国政府升级贸易保护主义政策，甚至要对一些同美国签署了自由贸易协定的国家加征额外关税，破坏了许多既定贸易规则。美方行为展现出极端的不可预测性，给世界经济带来了巨大的不稳定性。

3月，美国政府对所有进口钢铁和铝征收25%关税的举措正式生效。巴西是美国第二大钢铁供应国，受该措施的影响尤为严重。根据巴西全国工业联合会的数据，巴西54%的钢铁出口流向美国。巴西外交部和巴西发展、工业、贸易和服务部近日发表声明，表示将考虑就美国相关举措向世界贸易组织提起上诉。巴西政府支持多边贸易体制，认为美国增加单边贸易壁垒的做法是错误的。

世界正处于一个前所未有的变革时代，曾以捍卫所谓“基于规则的国际秩序”自居的美国，如今利用关税手段在全球范围内进行讹诈，已成为世界经济最大的不稳定和不确定因素。

美国政府的相关政策会影响经济主体决策，给全球经济带来动荡。从微观经济的角度来看，规则的稳定性和经济行为的可预测性是经济发展的两个基本要素。当这些要素得到满足时，企业和消费者会感到安全，从而愿意投资、生产和购买商品。当这些要素得不到满足时，经济主体会因不可预测性增加而减少经济活动。美国政府加征关税，可能会影响汽车制造商、建筑公司等各行各业的企业做出避险决策，进而在全球范围减少新项目投资，给世界经济增长带来阴霾。

加征关税也不利于美国经济发展。近年来，美国采取了一系列单边主义、保护主义措施，特别是单方面挑起与中国的贸易争端，扰乱了经济全球化进程，破坏全球产业链供应链稳定。美国屡屡将美元作为政治武器，侵蚀美元的国际信誉，由此带来的不稳定性正促使各国政府多元化其外汇储备。

面对美国人为制造的风险，各国应合作加以应对。中国在维护国际规则和坚持真正的多边主义方面发挥着重要作用。作为世界第二大经济体，中国为世界经济发展注入了稳定性。在国际贸易紧张和全球不确定性加剧的背景下，今年中国全国两会聚焦经济发展、科技创新、环境保护等议题，彰显了推动可持续发展的坚定决心。中国、巴西和其他全球南方国家共同努力，将逐渐成为促进世界多极化、经济全球化以及国际关系民主化的关键力量。

（作者为巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任）

《 人民日报 》（ 2025年04月03日 17 版）

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