严重破坏自由贸易秩序和全球产供链稳定

本报记者 岳林炜 刘 赫 谢佳宁

美国白宫计划4月2日宣布对贸易伙伴征收“对等关税”的措施。这被认为是美国本届政府影响范围最广、冲击力度最大的关税政策。分析人士指出，“对等关税”将对美国家庭、产业和宏观经济造成多重反噬。多国政商界人士表示，美国加征关税的贸易保护主义措施不断加码，将严重破坏自由贸易秩序和全球产业链供应链稳定，加剧世界经济不确定性。

美国有线电视新闻网刊文指出，美国白宫希望通过征收“对等关税”来施压其他国家，这可能会令美国消费者付出尤其高昂的代价。当前，美国消费者信心持续下跌，“对等关税”将进一步增加家庭用品开支，侵蚀家庭消费力，加剧家庭财务恶化，加重美国家庭负担。

美国耶鲁大学预算实验室预测，“对等关税”实施后，如果其他国家不采取报复措施，美国个人消费支出（PCE）短期将上涨1.7%，2025年实际国内生产总值（GDP）增长率将下降0.6个百分点；如果其他国家采取报复措施，美国个人消费支出涨幅将扩大至2.1%，实际GDP增长率将下降1个百分点。美国高盛集团发布报告说，随着美国政府关税政策冲击全球经济和金融市场，未来12个月美国经济出现衰退的概率升至35%，高于此前预期的20%。

德国总理朔尔茨近日公开批评美国加征关税破坏全球自由贸易秩序。朔尔茨表示，自由贸易是全球繁荣的基石，美方推行的保护主义政策正使其“面临严峻挑战”。美方不断加征关税将加剧全球不确定性，这对绝大多数企业而言“绝非好兆头”。欧洲央行行长拉加德2日表示，当前美国政策缺乏“可预测性”，美国加征关税对全球经济来说不是好事。“我从未像这几周那样频繁提到‘不确定性’这个词。”

不久前，美国白宫还发布行政令宣布对进口汽车加征25%关税，自4月3日起执行。此举同样遭到美国国内外舆论的激烈批评和反对。美国商会负责国际政策的高级副总裁约翰·墨菲对媒体表示，加征关税将“伤害而非帮助美国汽车工业”，危及很多美国人的工作岗位。

加拿大总理马克·卡尼表示，加政府将研究如何对美国采取反制措施。他认为，美国加征汽车关税是对加拿大和加拿大工人的“直接攻击”，两国关系“正在破裂”。

欧盟委员会主席冯德莱恩发表声明，称美国决定对进口汽车加征关税令她“深感遗憾”。汽车产业是提升创新、竞争力和高质量就业的产业，欧美双方供应链已深度融合，“关税对企业不利，对消费者更不利”。她表示，欧盟坚持通过协商解决分歧，同时确保维护自身经济利益。

欧洲汽车供应商协会发表声明表示，保护主义关税将破坏欧美长期伙伴关系、扰乱商品流通、增加生产成本，最终推高汽车价格。“美国加征汽车关税是错误的，将伤害包括美国人在内的每一个人。”德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒发表声明说，美国汽车关税计划“是对自由和基于规则的贸易发出的一个极其不利的信号”。它将严重冲击汽车企业和全球汽车供应链，并对消费者造成负面影响。

德国著名汽车经济学专家费迪南德·杜登赫费尔教授对本报记者表示：“美国加征关税无疑给全球汽车产业带来沉重打击，甚至连美国本土的汽车制造商也纷纷表示，这些关税对他们毫无益处。”杜登赫费尔呼吁欧盟迅速采取行动，积极应对这一挑战，以维护欧洲汽车工业的竞争力和稳定发展。

日本首相石破茂在参议院答辩时表示，美国对进口汽车加征关税“对日本经济影响极大”。日本内阁官房长官林芳正也公开表示，美方汽车关税措施“令人极其遗憾”。日本《朝日新闻》发表社论称，美方对进口汽车加征关税令人无法容忍。该措施是美方进一步损害自由贸易、攫取他国利益的行径，此举将对日本经济产生“格外的负面影响”。

墨西哥汽车经销商协会执行主席吉列尔莫·罗萨莱斯对媒体表示，美国的汽车关税严重违反美墨加协定，长期来看不仅不会为美国带来经济效益，而且将影响美国民众生活。墨西哥《金融家报》刊文称，美方对加拿大和墨西哥即将征收的关税可能会导致美国汽车平均单价上涨1.2万美元，将进一步挤压消费者购买力，并对该地区的汽车供应链网络造成严重破坏。

“美国政府关税政策的不确定性给全球经济活动带来风险，可能拖累全球经济增长。”国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃3月31日接受媒体采访时说，高频数据显示消费者和投资者信心在一定程度上走弱，这将给经济增长前景带来影响。关税政策越早明确越好，不确定性持续时间越长，可能对经济增长带来的负面影响越大。

（本报北京、柏林、墨西哥城4月2日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月03日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)