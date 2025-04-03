本报北京4月2日电 （记者李安琪）外交部发言人郭嘉昆2日在例行记者会上表示，中国将继续携手各方，以绿色赋能发展、以蓝色助力合作，也呼吁各方共同为国际绿色合作创造有利条件，作出积极贡献。

“中国走绿色低碳发展之路，是推动经济高质量发展的内在要求，也为全球应对气候变化、推进可持续发展事业注入动力。”郭嘉昆说。

郭嘉昆介绍，2024年，中国每10度发电中有4度来自清洁能源。作为全球最大清洁技术出口国，中国创造了全球可再生能源领域46%的工作岗位。国际可再生能源署报告也显示，过去10年，全球风电项目平均度电成本累计下降超过60%，光伏发电项目下降超过80%，这很大归功于中国的贡献。

他表示，在中国同周边国家可持续发展合作中，“绿色转型”与“蓝色贡献”引人注目。中国同越南、泰国等开展清洁能源合作，同印尼等国签署蓝色经济合作文件，推进相关领域合作。

《 人民日报 》（ 2025年04月03日 03 版）

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