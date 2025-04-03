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上海合作组织举行国际纳乌鲁斯节庆祝活动

2025年04月03日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月2日电  （记者曲颂）上海合作组织秘书处1日在北京举办庆祝国际纳乌鲁斯节招待会。上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫、中国政府欧亚事务特别代表李辉出席活动。多国驻华使节、中外企业代表、外国留学生等数百名来宾参加，通过文艺表演、民族传统手工艺品和美食展示共庆节日。

　　叶尔梅克巴耶夫在致辞中介绍，15年前，联合国大会正式宣布3月21日为国际纳乌鲁斯节。今年是“上合组织可持续发展年”，因此今年庆祝活动主题为“纳乌鲁斯—2025：传统与可持续发展的和谐。”

　　李辉表示，纳乌鲁斯节是多个上海合作组织国家最重要的传统节日之一。中方正担任上海合作组织轮值主席国，愿同各方一道落实好成员国领导人重要共识，做好轮值主席国各项工作，以实际行动践行“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”的口号，全力筹备天津峰会，不断激发上海合作组织的旺盛活力。

　　联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中表示，在充斥着冲突、分裂和纷争的当今世界，纳乌鲁斯节的精神是一份宝贵的礼物，让我们能够弥合分歧、促进团结，致力于和平、对话和相互尊重，保护地球，与自然和谐共处。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月03日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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