本报北京4月2日电 （记者王莉）新疆维吾尔自治区3月31日在北京举办有关国家驻华使节交流会，来自43个国家和国际组织的70位驻华外交官共同出席。与会嘉宾们在会上交流自己参访中国新疆的见闻体会，共话中国新疆经济社会发展和人权保障成就。

上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫表示，新疆同上合组织大家庭中的多个国家接壤，乌鲁木齐国际陆港区、喀什经济开发区等平台正成为区域合作的“加速器”。

巴基斯坦驻华大使卡里尔·拉赫曼·哈什米高度评价新疆经济社会发展成就，认为如今的新疆是发展、互联互通和创新的见证。

乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫表示，新疆是乌中贸易的主要“陆桥”。具有里程碑意义的中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路已经开工建设。新疆与乌兹别克斯坦地方间的务实合作进一步扩大，将为商业和投资开辟新的机遇。

新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区人民政府主席艾尔肯·吐尼亚孜表示，今年是新疆维吾尔自治区成立70周年，欢迎大家借此机会，多到新疆走一走、看一看，进一步了解新疆经济社会发展的新实践、新成就、新气象。

《 人民日报 》（ 2025年04月03日 03 版）

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