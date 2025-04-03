在缅甸震后国际救援中，中方建成首个临时安置点

本报记者 谢佳君

缅甸国家管理委员会4月2日发布消息称，截至目前，缅甸强震已导致2886人遇难，4639人受伤，373人失踪。震中曼德勒地区严重受损，灾后余震频繁。当地断水断电、通信瘫痪，加之近40摄氏度的酷热环境和蚊虫侵扰，给灾民生活带来很多困难。仰光至曼德勒高速公路受损严重，阻碍物资运输，令灾后救援更加艰巨。中方各界第一时间向缅甸灾区伸出援手，合力展开人道主义救援行动。

中国红十字会首批援助缅甸物资2日经云南省临沧市孟定清水河口岸进入缅甸境内后运抵震中曼德勒市区。当日，中国红十字国际救援队第二梯队先遣队9人抵达仰光，并在休整后赶往曼德勒震区，开展灾后赈济、供水和大众卫生、防疫消杀等工作。

2日下午，中国乡村发展基金会联合当地力量，利用中国捐赠的救灾物资搭建灾民临时安置点（见图，中国乡村发展基金会供图）。这是地震后国际救援中由中国社会组织捐助建成的首个临时安置点，后续将由缅方负责运营管理工作。“现在终于有住的地方了，感谢中国朋友。”一位缅甸灾民双手合十，感激地说道。

中国和平发展基金会驻缅甸办事处积极联系当地社会组织开展救援行动，与中缅经济合作发展促进会共同筹集物资，在中国一汽解放集团国际汽车有限公司帮助下将物资运送到内比都、曼德勒。缅甸教育部常务秘书长昂觉表示，感谢中方积极伸出援手，这体现了中国人民对缅甸人民的深厚情谊。

地震发生后，中国工商银行仰光分行和中国银行（香港）仰光分行也迅速启动应急响应，出台相关金融服务举措，开通绿色通道，为抗震救灾善款划转和赴缅救援团队做好金融后勤保障，同时强化境内外机构协作联动，全力为受灾中企生产经营提供金融支持。中信缅甸在内比都和曼德勒两地向受灾民众发放救灾帐篷、矿泉水、方便面等物资，为灾区送去温暖。

《 人民日报 》（ 2025年04月03日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)