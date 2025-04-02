打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国司法部长要求判处枪杀医保高管嫌疑人死刑

2025年04月02日16:22 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月2日电　美国司法部长帕姆·邦迪4月1日说，她已经要求联邦检察官寻求对去年12月在纽约枪杀保险公司高管的嫌疑人路易吉·曼焦内判处死刑。

　　这是2022年3月10日在美国首都华盛顿拍摄的美国司法部大楼。新华社记者刘杰摄

　　邦迪当天在一份声明中说：“路易吉·曼焦内谋杀了布赖恩·汤普森——一个无辜的人、两个孩子的父亲——这是一场有预谋的冷血暗杀，震惊了美国。”

　　邦迪说：“经过慎重考虑，我已指示联邦检察官在此案中寻求死刑判决。”

　　美国联合健康保险公司首席执行官布赖恩·汤普森去年12月4日早晨在纽约市曼哈顿一家酒店外遭枪击身亡。一名蒙面枪手事先等在酒店外，在汤普森抵达后向其连开数枪，随后逃离现场。

　　曼焦内于12月9日在宾夕法尼亚州被抓捕。警方称，发现暴露曼焦内作案“动机和想法”的手写文件，显示他不满“美利坚公司”，即美国由大型企业操控。

　　按邦迪说法，这起谋杀是“政治暴力行为”，可能给更多人带来致命风险。

　　据媒体报道，26岁的曼焦内家境优渥，是名校优等生。他的律师卡伦·弗里德曼·阿格尼菲洛4月1日指责司法部“已从司法失灵转向司法野蛮”，称将对所有针对曼焦内的指控进行抗辩。

　　曼焦内目前同时面临纽约州和联邦层级指控。

　　在纽约州，曼焦内对恐怖主义谋杀和持械犯罪等指控不认罪。由于纽约地方层级罪名没有死刑，曼焦内若被定罪，最高可处无期徒刑，且不得假释。而在联邦层级，针对曼焦内的指控包括使用枪支谋杀，这一罪名可能会导致死刑。

　　美联社说，这是唐纳德·特朗普今年1月就职总统以来，美国司法部首次寻求死刑判决。特朗普2月在联邦层面恢复了上届政府暂缓执行的联邦死刑程序。（刘曦）

(责编：刘洁妍、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部