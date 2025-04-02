新华社北京4月2日电 美国司法部长帕姆·邦迪4月1日说，她已经要求联邦检察官寻求对去年12月在纽约枪杀保险公司高管的嫌疑人路易吉·曼焦内判处死刑。

这是2022年3月10日在美国首都华盛顿拍摄的美国司法部大楼。新华社记者刘杰摄

邦迪当天在一份声明中说：“路易吉·曼焦内谋杀了布赖恩·汤普森——一个无辜的人、两个孩子的父亲——这是一场有预谋的冷血暗杀，震惊了美国。”

邦迪说：“经过慎重考虑，我已指示联邦检察官在此案中寻求死刑判决。”

美国联合健康保险公司首席执行官布赖恩·汤普森去年12月4日早晨在纽约市曼哈顿一家酒店外遭枪击身亡。一名蒙面枪手事先等在酒店外，在汤普森抵达后向其连开数枪，随后逃离现场。

曼焦内于12月9日在宾夕法尼亚州被抓捕。警方称，发现暴露曼焦内作案“动机和想法”的手写文件，显示他不满“美利坚公司”，即美国由大型企业操控。

按邦迪说法，这起谋杀是“政治暴力行为”，可能给更多人带来致命风险。

据媒体报道，26岁的曼焦内家境优渥，是名校优等生。他的律师卡伦·弗里德曼·阿格尼菲洛4月1日指责司法部“已从司法失灵转向司法野蛮”，称将对所有针对曼焦内的指控进行抗辩。

曼焦内目前同时面临纽约州和联邦层级指控。

在纽约州，曼焦内对恐怖主义谋杀和持械犯罪等指控不认罪。由于纽约地方层级罪名没有死刑，曼焦内若被定罪，最高可处无期徒刑，且不得假释。而在联邦层级，针对曼焦内的指控包括使用枪支谋杀，这一罪名可能会导致死刑。

美联社说，这是唐纳德·特朗普今年1月就职总统以来，美国司法部首次寻求死刑判决。特朗普2月在联邦层面恢复了上届政府暂缓执行的联邦死刑程序。（刘曦）

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