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以色列称加沙食物充足　联合国批“荒谬”

2025年04月02日16:21 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月2日电　针对以色列方面声称加沙地带粮食供应充足，联合国方面1日驳斥这一说法“荒谬”。

　　联合国秘书长发言人斯特凡纳·迪雅里克在记者会上说，以方说法“对联合国而言是荒谬的”，“我们的物资已经用光”，世界粮食计划署“不会为了好玩”而关闭在加沙地带的大饼店。

　　3月22日，在加沙地带北部拜特拉希耶，人们领取救助食物。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

　　“如果没有面粉、没有烹饪用的燃气，大饼店就无法营业。”他说。

　　当天早些时候，以色列国防部负责协调向加沙地带运送援助的“领土内政府活动协调办公室”声称，今年早些时候停火期间，约有2.52万辆卡车进入加沙地带，运载近45万吨援助物资。如果巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的确发给平民，“这些充足的食物足够维持很长一段时间”。

　　3月22日，在加沙地带北部拜特拉希耶，人们领取救助食物。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

　　今年1月，以色列和哈马斯达成加沙地带停火协议。但第二阶段停火谈判迟迟未能推进。以方以哈马斯拒绝接受美国政府提出的后续停火方案、释放以方被扣押人员为由，自3月18日起恢复对加沙地带大规模空袭及地面行动。

　　另外，以方自3月2日起暂停允许一切物资进入加沙地带，导致当地再次陷入援助物资极为短缺的困境。

　　哈马斯方面说，加沙地带已经进入“饥荒阶段”，是“现代史中最严重的人道危机之一”。（郑昊宁）

(责编：刘洁妍、张悦)

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