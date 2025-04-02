新华社赫尔辛基4月1日电（记者朱昊晨 徐谦）芬兰政府4月1日宣布，随着该国两家能源公司逐步关停所有燃煤电厂，今年春季芬兰将全面停止在能源生产中使用煤炭。

芬兰政府发布公报说，此举是芬兰能源转型的关键一步，比法定期限提前了4年。基于化石燃料的能源生产今后将被低碳、清洁、可再生的方案替代，芬兰将迎来更加稳定、可持续和气候友好的能源系统。

“随着煤电全面退场，芬兰的能源生产将拥有更加环保的解决方案。这不仅有助于实现气候目标，也将为消费者带来更低廉的能源价格。”芬兰气候与环境部长萨丽·穆尔塔拉当天在芬兰能源公司“海伦”最后一座燃煤电厂关停仪式上说。

芬兰政府表示，今后该国能源公司将依靠电锅炉、热泵、能源储存、生物能源、废热回收等方式生产热能，而电力生产的重点将转向风能、核能、水能和太阳能。

芬兰议会2019年通过法案，要求煤炭最晚于2029年5月全面退出该国能源生产环节。芬兰是世界上最早提出此类目标的国家之一。

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