新华社北京4月2日电 题：外国使节共话真实新疆：“今天的活动让我感到很温暖”

新华社记者邵艺博、曹嘉玥、陆君钰

3月31日，北京新疆大厦内烤馕的香气和悠扬欢快的维吾尔族民歌，让索马里驻华大使和丹的思绪飘回20年前——

“我当时刚到浙江师范大学留学，也同来自新疆的维吾尔族和汉族同学一起在学校的湖边唱歌跳舞，就像今天的活动一样难忘。”

新疆帕米尔高原上公格尔九别峰和慕士塔格峰山脚下的湖泊湿地景观（2020年6月16日摄，无人机全景照片）。新华社记者 胡虎虎 摄

新疆维吾尔自治区3月31日在北京举办有关国家驻华使节交流会，来自43个国家和国际组织的70位驻华外交官共同出席。使节们在活动现场分享着各自的“新疆故事”，用数据、故事与亲历见闻，共同呈现出一幅开放发展、生机盎然的新疆图景。

自治区有关负责人在交流会上介绍，2024年，新疆地区生产总值同比增长6.1%、77%以上的财政支出投向民生领域、全年接待游客突破3亿人次、实现城镇新增就业48.32万人……

巴基斯坦驻华大使哈什米对此深有共鸣：“我仔细阅读了今年新疆两会的相关报道。必须要说，数字和行动胜于雄辩！新疆社会和经济的进步确实令人印象深刻。”

哈什米曾多次到访新疆，足迹遍布天山南北。他表示，这么多年来，新疆的发展有目共睹——道路更加通畅，城市更加充满活力，人们的笑容更加自信。

2024年7月10日，新疆代表团运动员在新疆昭苏参加表演项目竞技类“姑娘追”比赛。新华社记者 陈朔 摄

这些成就，既是新疆高质量发展最有力的实证，更是尊重和保障各民族权益最生动的诠释。

在特色产品展销台前，古巴驻华大使白诗德被一件具有浓郁民族特色的文创产品吸引。

“这个设计创作是源自新疆的非遗艺术吗？”“为什么保温杯内胆选用陶瓷？”白诗德拿起印有新疆画家哈孜·艾买提《歌舞之乡》画作的文创产品好奇询问。

画作让白诗德回忆起到访新疆的经历。他对新疆广袤无垠的草原、巍峨壮丽的雪山、充满民族风情的村落念念不忘。

“新疆人开朗热情，对新疆发展最有发言权的是新疆人民。”白诗德说，这两年，时常听闻新疆在经济发展、科技创新和文化传承上又取得新的进步，期待能再次前往。

“新疆对多民族文化的尊重令人感动——每个民族都完整保留着自身文化特征。我们感受到新疆的繁荣和多元，而这正是中国式现代化的一种体现。”玻利维亚驻华大使西莱斯有感而发。

新疆霍尔果斯站换装库换十线抓料机对散堆装货物换装作业（2023年9月6日摄）。新华社记者 赵戈 摄

东联国内、西挽欧亚，新疆作为丝绸之路经济带核心区，在高水平对外开放的大格局中具有独特区位优势。了解新疆、加强合作，是外宾们前来参会的原因之一。

上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫高度评价新疆的“枢纽”地位——这里同上合组织大家庭中的多个国家接壤，乌鲁木齐国际陆港区、喀什经济开发区等平台正成为区域合作的“加速器”。

乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫形容新疆是乌中贸易的主要“陆桥”。他说，连接两国的主要交通路线均经过新疆，包括具有里程碑意义的中吉乌铁路，将为进一步扩大商业和投资开辟新的机遇。

和丹提出要向新疆学习沙漠化防治经验；西莱斯向拉美人民发出到新疆“体验草甸冰山”的邀请；哈什米带来边境喜讯——红其拉甫口岸实现全年开放，“从此友谊之路不再受季节阻隔”……

2024年7月11日在新疆昭苏湿地公园拍摄的天马浴河。新华社记者 陈朔 摄

“今天的活动让我感到很温暖，也让我又一次对新疆大开眼界。”和丹说，在现场看到不同民族的人们一起有说有笑，让她对中国把多民族紧密团结在一起的政策更感兴趣。

刚刚就任索马里驻华大使不久的和丹尽管尚未踏访新疆，但这次的交流会，已经让她迫不及待安排前往新疆的行程了。

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