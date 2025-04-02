人民网内罗毕4月2日电 （记者黄炜鑫）内罗毕大学孔子学院与中交肯尼亚属地员工技能培训基地“中文+工程”培训项目1日正式开班。该项目旨在通过工作实境下的“中文+工程”高频词汇以及日常中文会话培训，提升中肯团队的沟通效率，促进文化融合，助力属地员工职业发展，为中肯合作培养更多复合型人才。

开班仪式现场。内罗毕大学孔子学院供图

开班仪式现场。内罗毕大学孔子学院供图

中国路桥肯尼亚办事处党总支书记杜姗表示，国际化工作环境中，语言互通与文化共融是高效协作的关键。本次“中文+工程”培训项目采用创新模式，旨在实现三大突破：语言赋能，帮助中肯员工克服沟通障碍；文化融合，深化肯方员工对中国文化的认同；技能升级，将语言能力转化为工程实践效能，培养出一批具备跨文化沟通能力、能够适应国际化工作环境的优秀人才。她希望学员们以空杯心态投入学习，将课堂知识应用于工地现场，并成为中肯文化交流的桥梁。

内罗毕大学孔子学院院长王尚雪表示，中交集团关注属地员工职业发展，投入人力、物力、财力进行支持，令人钦佩；内大孔院希望将此次“中文+工程”培训项目打造成一个示范项目，提高中交集团工程项目管理中的中肯员工沟通效率，提高员工的归属感。希望借助此次课程教学实践，开发出更多配套的“中文+工程”教材资源，形成适合于肯尼亚本土的“中文+工程”系统化课程，未来推广到更多中肯合作的工程项目中去。

开班仪式现场。内罗毕大学孔子学院供图

开班仪式现场。内罗毕大学孔子学院供图

中交二航局肯尼亚分公司党总支书记兼总经理孙彬彬表示，语言是沟通的桥梁，文化是融合的纽带。通过本次培训，属地员工不仅能提升汉语沟通能力，还能增强归属感，提高工作技能。他说，中交二航局参与建设的蒙内铁路、内马铁路等肯尼亚标志性工程离不开属地员工的辛勤付出，希望大家珍惜此次学习机会，不断提升技能，共同推动项目高质量发展。

开班仪式上，内罗毕大学孔子学院与中国路桥肯尼亚办事处签署“中文+工程”人才培养项目协议，共同培养具备中文沟通能力和工程技术素养的复合型人才，为肯尼亚基础设施建设领域高质量本土化人才培养提供支持。

仪式后，内大孔院王欣宇老师开启了本期培训的第一课。培训课程将涵盖工作场景中的高频中文对话、生活常用语以及中国文化知识。未来，该培训项目将结合效果和需求，在中交集团其他项目陆续推广，不断拓展和更新培训内容。

(责编：苏缨翔、杨牧)