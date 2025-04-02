新华社北京4月2日电 题：“任性外交”祸害全球秩序——美国何以成为全球“风险源”③

新华社记者谢彬彬

“假设你是一位遭到美国威胁的国家领导人，你会怎么办？”针对“特朗普2.0”的冲击，美国《大西洋》月刊网站的一篇文章反映出当下国际政治的现状：美国新政府上台仅两个月有余，但在国际上的所作所为，连其盟友都感到“头痛不已”。

从挥舞“关税大棒”扰乱全球贸易，到退出《巴黎协定》、世界卫生组织等国际组织或机制；从威胁以“军事或经济胁迫”手段控制巴拿马运河、格陵兰岛，到单方面将墨西哥湾更名为“美国湾”；从扬言“清空”并“接管”加沙，到以断援胁迫埃及、约旦接受并安置加沙难民……美国新政府的“任性外交”行为令人侧目。美国华盛顿大学国际事务实践学教授罗伯特·萨特在美国外交学者网站上撰文指出，美国新政府正在走上一条方向不明的道路，在国内外引起了相当大的争议。曾在特朗普首个任期内担任总统国家安全事务助理的约翰·博尔顿说，特朗普没有任何外交战略，只是凭着冲动行事，结果就是让世界变得更加危险。

反复无常的政策、语出惊人的言论、咄咄逼人的语气、居高临下的姿态，美国新政府的“任性外交”处处透露着熟悉的霸权主义和强权政治气息。透过其种种表现不难看出，“美国优先”政策服务的是美国的一己私利，其本质仍是美国一贯奉行的“丛林法则”。美国有线电视新闻网网站刊文指出，美国新政府对其他国家政治的任性干预，正在展示一种理念，即美国的实力允许其欺侮其他国家，这是“美国优先”政策的一个更粗鲁的新化身。《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼则直白地将美国新政府的外交政策理念归结为“打砸抢”。

无视国际规则与全球治理秩序，只会推高国家间的不信任感。西班牙“世界秩序”网站刊文指出，按照美国新政府所展现出的逻辑，那些拥有足够军事和经济实力的国家可以向其他国家强加条件，输家一如既往是较弱的国家，世界将变得更加不确定和不安全。以色列前驻纽约总领事阿隆·平卡斯在以色列《国土报》网站上撰文指出，美国采用粗暴的经济恐吓手段，进行帝国主义式武力炫耀，这将导致一个混乱、不稳定、危险、各行其是的国际体系。

信誉是一个国家在国际社会中的立身之本，每一次的恣意妄为和出尔反尔都是对自身信誉的消耗。作为大国，美国选择以“美国优先”为其对外政策的出发点和落脚点，向世界投去巨大的不确定性和不可预测性，已然成为世界最大的风险源。如今欧洲多国掀起“抵制美国”的活动，加拿大总理卡尼把美国描述为加拿大“不再信任”的国家，阿拉伯国家纷纷谴责美国提出的迁移加沙地带居民计划……美国有线电视新闻网近日发布的民调显示，超过半数受访者认为美国新政府的外交政策和行动有损美国在世界的地位。英国《卫报》专栏作家奈斯琳·马利克撰文指出，随着美国自身道德和政治的崩溃，其他国家和机制正在重塑全球秩序，美国随心所欲推进各类议程的能力日益受到削弱，这是“历史终结论”的终结。“在特朗普投下一片巨大阴影之际，越来越多国家正在试图走出美国的阴影。”

彭博社一篇文章说，“美国优先”政策，最终会让美国“众叛亲离”，成为“孤家寡人”。在当前多极化进程加速推进的背景下，美国的单边主义、霸权主义做法只会加速其霸权的衰落。

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